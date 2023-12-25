“Hedefimiz her sektörde yüksek katma değerli ihracata yönelmek”

Uluslararası markalaşma potansiyeline sahip firmaları, dış pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmelerinin öncelikleri arasında yer aldığını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sağladıkları devlet desteklerin, dış pazarlarda markalaşma ve pazarlamada ihtiyaç duyulacak faaliyetlere göre kurgulandığını açıkladı.

Markalı ihracat ve desteklerine yönelik DÜNYA Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Bolat, 5973 sayılı “İhracat Destekleri Hakkında Karar” ile tüm desteklerin aynı çatı altında toplandığına işaret etti. Bolat, “Buna ‘yeni nesil devlet destekleri’ dedik. Bu kararla, ihracatçı birliklerine yönelik tanıtım projesi desteğine de hız kazandırdık. Daha fazla ihracatçı birliğini sürece dahil ederek, projelerin daha fazla sayıda sektöre hizmet etmesi ve daha kapsayıcı olması için desteğin içeriğini geliştirdik” açıklamasında bulundu.

Kumaştan çaya kapsam genişledi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde ortaya konulan, ‘2028 İhracat ve Tanıtım Vizyonu’yla, mal ihracatının 375,4 milyar dolara, küresel mal ihracatında Türkiye’nin payının yüzde 1,3’e, KOBİ’lerin ihracattaki payının yüzde 32’ye, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracat payının yüzde 50’ye ve e-ihracat payının yüzde 10'a çıkartılmasının hedeflediğine işaret eden Bolat, “Bu amaca ulaşmak için daha geniş perspektifte sektörlerin ve ürünlerin yurt dışında tanıtılması için ‘Türk Malı’ imajının daha da güçlendirilmesine yönelik mevzuatın kapsamını genişlettik. Desteklenen faaliyet sayısını artırdık, kapsamını genişlettik.

En önemlisi, projelere hız kazandırmak için başvuru süreçlerini kolaylaştırdık. Dokuma kumaştan çaya, Türk somonundan mermerimize, savunma sanayiimizden otomotive kadar çok geniş bir yelpazede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerimizi, tüm dünyada çok aktif tanıtacak projelerin yürütülmesi için gerekli zemini tesis ettik” bilgisini verdi.

İhracata yönelik devlet desteklerinin, firmaların yurtdışında pazarlama ve markalaşmaya yönelik farklı aşamalarda ihtiyaç duyacakları faaliyetler esas alınarak kurgulandığına işaret eden Bakan Bolat, şunları söyledi: “Bakanlığımız, firmalarımızın neye ihtiyacı varsa o alanda destekleri hızlıca tasarlayarak uygulamaya koymaktadır. Mesela, ‘Tanıtım Desteği’ ile yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri destekliyoruz.

Bu sayede firmalarımızın, yurt dışında pazarlama faaliyetleri çeşitlendirilerek ihracatımızda artışın sağlanmasını amaçlıyoruz. Öte yandan ‘Yurt Dışı Marka Tescil Desteği’ ile markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri destekliyoruz.” Marka ve Turquality destek programlarının önemine dikkati çeken Bakan Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

389 marka Turquality yolculuğunda

“Bu destek ile uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın; üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrasına kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlıyoruz.

Bu firmaların kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve markaları aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi hedefine her gün daha fazla yaklaşıyoruz. 2006'da 57 marka ile başlayan Turquality-Marka programı, 79’u hizmet olmak üzere 389 markayla yoluna devam ediyor. Program destek ödemesi, bu yıl 1,82 milyar TL’ye ulaştı. Mal ihracatı kapsamındaki markalarımız ise 180’den fazla ülkede tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Nihai hedefimiz, ihracatımızdaki ve ihraç ürünlerimizdeki katma değeri yukarıya çekmektir.”

187 milyon liralık lüks otomobile el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon lira olan yabancı plakalı 15 lüks otomobil ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi. Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu. 38 şüpheli hakkında da soruşturma başlatıldı.

“Birim ihracat değerleri hızla artacak”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katma değerli ihracattaki artışa vurgu yaptı. Bolat, desteklerle yukarı taşınan kilogram başı ihracat değerleri konusunda şöyle devam etti: “Ülkemiz ihracatının 2022 yılı birim ihraç değeri 1,36 dolarken, 2023 Ocak-Ekim döneminde bu değer 1,58 dolara ulaşmıştır. Turquality kapsamındaki hazır giyim ve tekstil sektörlerinde birim ihraç değeri 6,11 dolara, eczacılık ürünlerinde 16,40 dolara, savunma ve havacılık sanayiinde 52,38 dolara, tıbbi malzeme ve cihazlarda 41,08 dolara kadar yükseldi.Amacımız, ürünlerde daha yüksek katma değerli bir ihracata yöneltmektir. Firmalarımız da markayıkendi stratejik merkezlerine aldıkça, birim ihraç değerleri hızla artacaktır.”