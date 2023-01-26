“Hedefimiz, ülkemizi daha da kalkındırmak”

Derneğin Adana Şubesi’nin Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği Adana’da, ATB Başkanı Şahin Bilgiç’i makamında ziyaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin kültürel ve sosyal farklıların bir arada bulunduğu eşsiz bir mozaik olduğunu vurguladı.

Asmalı, “MÜSİAD olarak bu dönem sloganımızı ‘Bir ve beraber olmamız lazım’ şeklinde belirledik. Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi sevmemiz ve anlayışlı olmamız lazım. Tüm bunları söylerken bizim bir kırmızı çizgimiz var. Bayrağımıza, devletimizin bölünmez bütünlüğüne yan bakanlara sempati duymamız, onlarla bir olmamız düşünülemez. Bu değerlere saygı gösteren herkesi kucaklarız” diye konuştu.

Adana Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç de, ATB’nin, Türkiye’nin en eski Ticaret Borsalarından biri olduğunu söyledi.

ATB’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ödül verdiği bir borsa olduğunu ifade eden Bilgiç, “ATB olarak, Türkiye’de ticaret borsacılığının gereğini yapan bir borsayız. Lisanslı depolarımızla, satış salonlarımızla, laboratuvarlarımızla en gelişmiş Ticaret Borsasıyız” şeklinde konuştu