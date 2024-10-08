Hedge fon kurucusu Coffey Türkiye'de

Sermaye piyasası zinciri Kirkoswald Asset Management LLC'nin kurucusu Greg Coffey'nin bazı yatırım fikirleri için Türkiye’de bankacılar ve ekonomistlerle görüştüğü öğrenildi.

Bloomberg'in haberine göre Türkiye’yi bizzat kendi görmek isteyen Coffey, iyimser görüşler aldı. Ekonomistlerin bir kısmı Coffey’e Türk lirasında yaşanan sarsıntının geçici olacağını ve mevcut politikaların enflasyonla mücadelede etkili olacağını söyledi.

Coffey’in New York merkezli, gelişen ülkelere yönelik makro stratejilere odaklanan fonu yıllık çift haneli büyüme ile geçen yıl çok az getiri sağlayabildi.

İlk özel kredi anlaşmasını Altınyıldız'la yapmıştı

Kirkoswald’ın kredi şirketi Kirkoswald Private Credit Fund ağustos ayında Türk hazır giyim şirketi Altınyıldız’a finansman sağlayarak ilk özel kredi anlaşmasını gerçekleştirmişti.