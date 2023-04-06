Henkel, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı

Rapora ilişkin konuşan Henkel CEO’su Carsten Knobel “İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu açıdan, dünyanın dört bir yanındaki 50 binden fazla Henkel çalışanına güçlü bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Rapora göre, üretimdeki karbondioksit salımı metrik ton ürün başına yüzde 55 oranında azalırken, yenilenebilir kaynaklardan satın alınan elektriğin payı da yüzde 70’e çıktı. Atıkları ve bunların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 2025’e kadar, ambalajların yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarımlar geliştireceğini belirten Henkel, 2025'e kadar da atık hacmini 2010 'a kıyasla ton ürün başına yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor. Öte yandan şirket 2022'de atık hacminde yüzde 43'lük bir azalma kaydetti. 2030’a kadar sosyal projeler ve bağışlar yoluyla dünya genelinde 30 milyon insanın hayatına dokunmak isteyen Henkel, 2010'dan 2022'nin sonuna kadar 30 milyonu aşkın kişiye ulaştı. Bu kapsamdaki sosyal etkinin, özellikle küresel COVID 19 salgınıyla mücadeleye yapılan katkının yanı sıra, Ukrayna'daki savaş mağdurlarına verilen destekten kaynaklandığı bilgisi verildi Ayrıca şirketin yönetim pozisyonlarındaki kadın oranının da yüzde 38,7 civarına ulaştığı belirtildi.