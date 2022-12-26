Hepsiburada’dan girişimci kadınlara yeni destek

Markadan yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomiye katılımı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla 2017’de başlattığı ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ programıyla birçok projeye imza atan ve girişimci kadınlara destek olan Hepsiburada, bu iş birliklerine DenizBank ile bir yenisini ekledi. Pazarlamadan teknolojiye, operasyonel süreçlerden reklama pek çok konuda Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 38 bin kadının ekonomiye katılımına katkı sağlayan Hepsiburada, avantajlı finansal hizmetlerini zenginleştirecek yeni DenizBank iş birliğiyle, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerini kolaylaştırıyor. Ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olması için Hepsiburada ile DenizBank iş birliği çerçevesinde girişimci kadınlara, 4 ay ödemesiz olarak 250 bin TL’ye kadar nakit desteği, avantajlı faiz oranları ve 18 aya varan vade imkanı sunulacak. Ayrıca süre sınırı olmaksızın, DenizBank mobil ve internet şubesinden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden masraf alınmayacak. Hepsiburada iş ortağı girişimci kadınlara, DenizBank POS müşterisi olmaları durumunda, 20 bin TL ciroya kadar 1.29 komisyon (6 ay geçerli) avantajı da sunulacak.

3 yıllık kişi başı bin 500 TL maaş promosyonu verilecek

Hepsiburada’nın DenizBank’la hayata geçirdiği bu iş birliği kapsamında “Dijital Pazarlama ve Verilerle İşletme Yönetimi” eğitimleri, 2 ve üzeri çalışan sayısına sahip firmalara 3 yıllık kişi başı bin 500 TL maaş promosyonu ile 1 adet 25 yapraklı ücretsiz çek karnesi (değerli kağıt bedeli hariç) sunulacak. Hepsiburada Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Korhan Öz, “Hepsiburada olarak platformumuzda yer alan girişimci kadınlar için destek projelerimizi çeşitlendirmeye ve artırmaya devam ediyoruz. 2017 yılından bu yana “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programımızla eğitim ve pazarlamanın yanı sıra operasyonel süreçlerle ilgili destekler sağlıyoruz. Bir e-ticaret platformu ve teknoloji şirketi olarak girişimci kadınları desteklemenin yanı sıra onların finansal olarak da yanlarında olabilmek amacıyla DenizBank’la bir araya geldik. Bu sayede girişimci kadınların finansal engelleri aşmalarına bir destek daha eklemiş olduk” ifadelerini kullandı.

DenizBank Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark ise banka olarak kadınların gücünü ekonomiye kazandırmanın öneminin bilincinde olduklarını ifade etti. Özark, “Ülkemizde girişimcilik ekosisteminin tam potansiyeline kavuşması için kadınlarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırmaya, işlerini büyütüp ayağa kaldırırken onları kapsamlı şekilde desteklemeye büyük önem veriyoruz” diye konuştu. Hepsiburada ile kadın girişimcilerin ekonomiye katkılarını artırarak, işlerini büyütmelerine destek olmak üzere güçlerini birleştirdiklerini dile getiren Özark, “Önümüzdeki dönemde de kadınlarımızın ekonomide hak ettikleri şekilde varlık göstermelerini desteklemek üzere var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.