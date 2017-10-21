Her 3 kişiden 2'si internetten alışverişe sıcak bakıyor

21 Ekim 2017

Araştırma kuruluşu GfK tarafından Türkiye'de alışveriş davranışlarının sorgulandığı "2017 GfK Futurebuy Shopper" araştırması sonuçlandı.

Türkiye'de 18 yaş ve üstü, orta ile üzeri sosyoekonomik statüye sahip bin kişiyle yapılan çalışmada, tüketicilerin genel alışveriş davranışlarının yanı sıra alışverişte ve satın almada tercih edilen kanallar, en etkili temas noktaları, tercih edilen ödeme sistemleri, fiyat karşılaştırma, yorum okuma ve benzeri online aktivitelerin analizi yapıldı.

Buna göre, son 6 ayda giyim alışverişi yaptığını belirtenlerin yüzde 62'si bu alışverişlerini hem online hem de fiziksel kanallardan gerçekleştirdiğini kaydetti. Yalnızca online giyim alışverişi yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 5 olarak belirlendi.

İhtiyaçları olan ürünlerin ve hizmetlerin tümü için internetten alışveriş yapabileceğini dile getirenlerin oranı ise yüzde 71'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 65 düzeyindeydi.

Katılımcılara bir yıl öncesine göre hangi online alışveriş aktivitelerini daha çok yaptıkları sorulduğunda, "internetten ürün araştırıyorum" diyenlerin oranının yüzde 54'e ulaşması dikkati çekti. Her 3 katılımcıdan 1’i ise bir yıl öncesine göre daha fazla interneti kullanarak ürün satın aldıklarını belirtti.

Alışveriş yapanların yüzde 14'ü ayda 4 kez veya daha fazla mobil ödeme yaptığını bildirdi. Bu grubun yüzde 58'i ise ayda bir kez mobil ödeme yaptığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 61'i de "gittikçe daha fazla ödemeyi mobil cihazları aracılığıyla yapmak istediği" yönünde görüş bildirdi.

Kaynak: AA