Her çocuk için nakit para, her vatandaşa gıda kuponu

Japonya hükümeti, ekonomideki durgunluğu aşmak ve artan yaşam maliyetlerinin etkisini hafifletmek amacıyla toplam 21,3 trilyon yen (5.7 trilyon TL) değerinde büyük bir teşvik paketi açıkladı.

Yeni Başbakan Sanae Takaichi’nin göreve geldikten kısa süre sonra duyurduğu paket; enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik sübvansiyonlar, benzin vergisi indirimi ve tüketicilere çeşitli nakit destekleri içeriyor.

Çekirdek enflasyon yüzde 3

Buna göre her çocuk için 20 bin yenlik (5 bin 414 TL) tek seferlik nakit ödeme yapılacak ve kişi başına 3 bin yenlik (812 TL) gıda/kupon desteği sağlanacak.

Hükümet, paketle ülkenin GSYH’sine 24 trilyon yenlik ek katkı sağlamayı ve büyümeyi yüzde 1,4 artırmayı hedefliyor.

Takaichi, genişleyici mali politikaların güçlü bir ekonomi için şart olduğunu belirtirken, artan ABD tarifeleri ve yüksek enflasyon karşısında tüketiciyi korumayı öncelik haline getirdiklerini açıkladı. Japonya’da çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3’e yükselerek merkez bankası hedefini aşmış durumda.

Enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı olabilir

Ancak hükümetin bu dev paketi uygulayabilmesi için yıl sonuna kadar ek bütçenin parlamentodan geçmesi gerekiyor. Takaichi’nin azınlık hükümeti nedeniyle bu süreç zorlu görünüyor.

Ekonomistlere göre teşvikin enflasyon üzerindeki etkisi sınırlı olabilir; öte yandan Japon tahvil satışları, zayıf yen ve Çin ile gerilen ilişkiler finansal piyasalar üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.