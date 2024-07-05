Her zaman kazandırmayabilir! Merkez Bankası'ndan tanıtım videosu: Carry Trade nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yatırımcılar tarafından son dönemlerde büyük rağbet gören "Carry Trade" yöntemine ilişkin tanıtım videosu yayımladı. Görüntülerde söz konusu işlemlerin nasıl çalıştığı bir örnekle anlatılırken, carry trade işlemlerinin her zaman karla sonuçlanmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Carry trade, işlemlerinin örneklerle açıklandığı videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına carry trade denir. Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşır. Bu işlemlerin getiri sağlanmasına etki eden en önemli unsur döviz kurlarıdır. Çünkü, yüksek faizli para biriminin, aradaki faiz farkından daha çok değer kaybetmesi halinde yatırımcı için zarar oluşur."

Carry trade nedir? Herkes İçin Ekonomi videosunda anlatıyoruz: https://t.co/q94q8Z0zMR pic.twitter.com/KciTMUVpG8 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) July 5, 2024

"Carry Trade" nedir?

Düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapılması Carry Trade olarak adlandırılıyor. Örneğin;

* Düşük maliyetle İsviçre Frangı ödünç alan bir yatırımcı, daha yüksek faiz oranları sunan Türk Lirası'na yatırım yapabilir. Bu durum yatırımcının, yüksek faiz geliri elde etmesini ve kur farkından kazanç sağlamasını sağlar.

Ancak döviz kurlarındaki dalgalanmaların oluşturduğu riskler nedeniyle "Carry Trade" stratejisini uygularken ciddi zararlar da yaşanabiliyor.