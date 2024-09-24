Hess, 53 milyar dolara Chevron'a satılıyor! Son engel Exxon Mobil

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Hess'in 53 milyar dolarlık bir anlaşmayla Chevron'a satışına onay vermesi beklenirken Exxon Mobil'den bu birleşme itiraz geldi.

Chevron ve Hess anlaşması

Geçtiğimiz Ekim ayında hisse senedi üzerinden gerçekleşmesi planlanan dev satın alma, ABD petrol ve gaz sektöründeki konsolidasyonun en dikkat çekici örneklerinden biri olarak görülürken Hess'İn hisseleri yüzde 3'e kadar yükseldi.

Ancak, anlaşmanın kapanışıyla ilgili belirsizlik, Chevron hisselerinin bu yıl yüzde 1 oranında düşmesine neden oldu. Buna karşılık, enerji hisseleri fonu XLE, aynı dönemde yüzde 6,5 oranında artış kaydetti.

Exxon ve CNOOC'un itirazları

Exxon Mobil ve Çinli CNOOC Ltd ise Hess'in Guyana'daki varlıklarını öne sürerek öncelikli satın alma hakkının kendilerinde olduğunu söylüyor. Guyana’daki bu varlıklar, birleşmenin en değerli unsurlarından biri olarak görülürken Exxon, CNOOC ve Hess, 2015'ten bu yana 11,6 milyar varil petrol ve gaz keşfi yapılan Guyana'daki petrol sahalarında ortak faaliyet gösteriyorlar.

Exxon’un iddiası, Guyana’daki ortaklık sözleşmesine dayanırken anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Chevron ve Hess, süreçle ilgili kararın Ağustos 2025’e kadar çıkmasını beklerken, Exxon ise kararın Eylül 2025’e kadar açıklanacağını öngörüyor.

FTC ve Exxon arasındaki gerilim

FTC, Chevron ve Hess'in birleşmesini onaylarken, Exxon’a yönelik bazı şartlar öne sürdü.

FTC, Exxon’un Scott Sheffield’a yönetim kurulu üyeliği teklifini geri çekmesini isterken Sheffield'ı OPEC ile iş birliği yaparak ABD petrol ve gaz üretimini kısıtlamakla suçladı. Sheffield ise bu iddiaları reddederek, FTC’den, Exxon yönetim kuruluna katılmasına yönelik yasağın kaldırılmasını talep etti.

Bu durum, Exxon’un Guyana’daki varlıklar üzerindeki hak iddiaları ve FTC’nin düzenleyici talepleri nedeniyle, Chevron-Hess birleşmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

ABD petrol ve gaz endüstrisinde bir dizi büyük birleşme yaşanırken, Chevron’un Hess’i satın alması da bu trendin bir parçası olarak öne çıkıyor. FTC’nin onayı beklenirken, Exxon ve CNOOC’un itirazları ile tahkim süreci, anlaşmanın kapanışını 2025’in ikinci yarısına kadar erteleyebilir. Chevron ve Hess, birleşme sürecini tamamlamak için bu süreçte önemli zorluklarla karşılaşabilir.