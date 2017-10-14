Hibe desteğiyle işveren oldu

14 Ekim 2017

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan ev hanımı Hacer Yıldırım, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca sağlanan hibe desteği sayesinde hem iş sahibi hem de işveren oldu.

Bakanlık tarafından tarım alanında istihdamın artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla geçen yıl hayata geçirilen Genç Çiftçi Projesi, kırsalda yaşayan gençleri hayaline kavuşturdu.

Kahta ilçesine bağlı Tuğlu köyünün Yeşildirek mezrasında yaşayan 25 yaşındaki Hacer Yıldırım da devletin sunduğu hibe desteğinden faydalanarak kendi işletmesini kurdu.

Çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Yıldırım, iki kişiye de istihdam sağladı.

Yıldırım, küçük yaşlardan beri tabiatı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Hedefinin küçükbaş çiftliği kurmak olduğunu ancak deneyim sahibi olmak için hindi çiftliği kurarak işe başladığını ifade eden Yıldırım, köyde yaşadığı için çiftliğe çok kısa sürede uyum sağladığını, evde sürekli tavuk, ördek ve hindi yetiştirdikleri için bu işe pek yabancı olmadığını belirtti.

Daha büyük çiftlikler kurarak yüzlerce ev kadının iş sahibi yapmak istediğini ifade eden Yıldırım, "Şu anda kurduğum çiftlikte iki kişiye istihdam sağladım. İş kurmak ve geleceklerini tayin etmek isteyen genç kızlara tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA