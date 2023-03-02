Hiç geliriniz olmasa bile kredi çekebilirsiniz! İşte gelir belgesiz kredi çekme yöntemi...

Kamu kurumu veya özel sektör çalışanları, emekliler ve serbest çalışanlar gelir belgesi alabiliyor. Bu belge de kredi çekerken kolaylık sağlıyor. Ancak bu grupların dışında kalanlar yani maaş bordrosu olmayan kişiler de kredi alabilirler. Sadece birkaç şartı yerine getirerek gelir belgesi olmadan kredi çekmek mümkün!

Gelir Belgesi Olmadan Kredi Alabilmenin Şartları Nelerdir?

Mevcut şartlarda bankalar, gelir belgesi olmadan kredi veremiyor. Ancak bazı koşullar yerine getirildiği takdirde belli bir limite kadar kredi almak mümkün olabiliyor. Bankaların gelir(maaş) bordrosu olmadan kredi sunmak için istediği bazı şartlar ise şunlar:

- Kredi alacak kişinin üzerinde gelirini aşan taksitli borçlarının olmaması,

- Yüksek kredi notunun bulunması,

- T.C. vatandaşı olması,

- 18-65 yaş aralığında bulunması,

- Kişinin kira geliri gibi gelirlerini belgeleyip ilgili bankaya ibraz etmesi,

- Kişinin herhangi bir geliri yoksa geliri olan esnaf veya memur birini kefil gösterebilmesi.

Bu şartlar sağlandığında bazı bankalar, gelir belgesi olmayan kişilere düşük limitli krediler sunabiliyor. Yani kişi kredi başvurusunda 100 bin TL’yi aşan miktarda kredi talep edemiyor. Genel olarak bankalar, gelir belgesi olmadan 10 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunabiliyorlar.

Kimler Gelir Belgesi Olmaksızın Kredi Başvurusunda Bulunabilir?

Maaş bordrosu alamayan ya da maaş bordrosu olmayan kişiler, bazı yollarla kredi çekebiliyorlar. Bunlar:

- Esnafların kredi çekebilmesi için gelir belgesi yıllık ciro evrakını ibraz etmesi gerekir.

- Çiftçiler, tarla ve tarımsal varlıkların ibrazı ile gelir belgesiz kredi alabilirler.

- Emekli vatandaşlar maaş müşterisi oldukları bankada gerekli bilgileri yer aldığından gelir belgesi sunmadan kredi çekebilme imkânına sahipler.

- Sigortasız çalışan ve çalışmayan kişiler, bazı durumlarda memur veya esnaf tanıdıklarından birini kefil göstererek gelir belgesi olmadan kredi çekebilirler.

- Taşınmaz mal varlıklarına sahip olan kişiler, kira sözleşmesini ibraz ederek kredi alabilirler.

- Herhangi bir ek geliri olan ve bu gelir hesap işlemlerinde görünen kişilerden gelir belgesi istenmeyebilir.

- Ayrıca ipotek göstererek gelir belgesi olmadan da kredi çekilebilir.

Hangi Bankalar Gelir Belgesiz Kredi Olanağı Sunuyor?

2023 yılı itibariyle İş Bankası, ING, Enpara, Akbank, TEB ve Vakıfbank; ipotek, kefil ve gelir belgesi istemeden kredi çekme imkânı veriyor. Söz konusu bankaların mobil ve internet bankacılığı üzerinden hızlıca kredi başvurusu yapmak mümkün. Tabii her bir bankanın kendi prosedürleri olduğunu unutmamak gerekiyor.