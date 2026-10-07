Hindistan dört yıl aradan sonra faiz artırdı

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Hindistan’da uzun süren faiz indirimleri ve bekleme döneminin ardından yön değişti. Hindistan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 25 baz puan artırdı ve repo faizini yüzde 5,25’ten yüzde 5,50’ye çıkardı.

Karar oy birliğiyle alınırken para politikası duruşunun “nötr”den “ölçülü sıkılaşma”ya çevrilmesi, piyasalar açısından faiz artışının kendisinden daha güçlü bir mesaj olarak değerlendirildi. Yeni duruş, enflasyon baskısının devam etmesi halinde Hindistan’da yeni faiz artırımlarının gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Böylece banka Şubat 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Hindistan, 2025 boyunca yaptığı toplam 125 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 6,50’den yüzde 5,25’e kadar çekmiş, ardından dört toplantı boyunca faizi değiştirmemişti.

Repo faizi yüzde 5,50’ye çıktı

25 baz puanlık artışla birlikte Hindistan’da politika faizi yüzde 5,50’ye yükseldi. Faiz koridorunun diğer bölümleri de buna paralel olarak yukarı taşındı.

Gecelik fon fazlasının merkez bankasına yatırıldığı mevduat kolaylığı faizi yüzde 5,25’e çıkarken, marjinal borç verme imkanı ve banka faizi yüzde 5,75 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Sanjay Malhotra, kararın ardından enflasyon beklentilerindeki yükselişe ve fiyat baskısının giderek daha geniş bir mal ve hizmet grubuna yayılmasına dikkat çekti.

Buradaki önemli değişiklik yalnız 25 baz puanlık artış değil. Bankanın para politikası duruşunu “ölçülü sıkılaşma” olarak değiştirmesi, bundan sonraki toplantılarda faiz artırımının seçenek olmaktan çıkmadığını açık biçimde ortaya koyuyor.

Bu ifade, her toplantıda otomatik faiz artışı yapılacağı anlamına gelmiyor. Ancak banka artık para politikasında bekleme döneminden çıkarak enflasyon verilerinin gerektirmesi halinde yeni sıkılaştırmaya hazır olduğu mesajını veriyor.

Petrol ve gıda fiyatları kararın önünü açtı

Hindistan ekonomisinde faiz artışını öne çıkaran en önemli gelişme enflasyondaki yeniden hızlanma oldu.

Ağustos ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 4,82’ye yükseldi. Böylece fiyat artışları Hindistan Merkez Bankası’nın yüzde 4’lük orta vadeli hedefinin üçüncü ay üst üste üzerinde kaldı.

Özellikle gıda fiyatları ile enerji maliyetleri enflasyon görünümündeki bozulmanın önemli kaynakları arasında bulunuyor.

Hindistan, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından biri. Bu nedenle Brent petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması ülkeyi hem enflasyon hem cari denge hem de rupi üzerinden etkiliyor.

Orta Doğu’daki savaşın petrol fiyatlarını yukarı taşıması, Hindistan Merkez Bankası’nın yalnız mevcut enflasyona değil önümüzdeki aylarda oluşabilecek ikinci tur fiyat baskılarına da odaklanmasına neden oluyor.

Muson yağışlarının zayıf seyretmesi ve El Niño etkisinin tarımsal üretim üzerindeki olası sonuçları da gıda fiyatları açısından diğer risk olarak öne çıkıyor.

Merkez bankasının karşı karşıya olduğu sorun bu nedenle iki yönlü. Yüksek petrol fiyatları dışarıdan enflasyon getirirken, gıda fiyatlarındaki yükseliş ülke içindeki fiyat baskısını güçlendiriyor.

Büyüme güçlü kalınca RBI’nin eli rahatladı

Faiz artırımı kararında Hindistan ekonomisinin güçlü büyüme performansı da önemli rol oynadı.

Nisan-haziran döneminde ekonomi yıllık yüzde 7,8 büyüdü. Gerçekleşme Hindistan Merkez Bankası’nın önceki beklentisinin üzerinde kaldı.

Banka bunun ardından 2026-2027 mali yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 7,1’e yükseltti.

Güçlü büyüme, para politikasında sıkılaşmanın ekonomiyi hızlı biçimde durgunluğa sürükleme riskini azaltıyor. Bu da merkez bankasına enflasyonla mücadelede hareket alanı sağlıyor.

Hindistan açısından tablo diğer birçok büyük ekonomiden bu noktada ayrılıyor. Faiz artırımı yapılırken ekonomik büyümenin yüzde 7’nin üzerinde kalabileceği öngörülüyor.

Bu nedenle yeni dönemde bankanın karşısındaki temel soru, faiz artırıp artırmamak kadar sıkılaşmanın ne kadar devam edeceği olacak.

Petrol fiyatları yüksek kalır, enflasyon genişlemeye devam eder ve büyüme dirençli seyrini korursa piyasalar bir sonraki toplantılarda yeni faiz artışlarını daha güçlü biçimde fiyatlayabilir.

Karar gelişen piyasalar için de önemli

Hindistan’ın kararı yalnız ülke içindeki kredi ve mevduat faizleri açısından önem taşımıyor.

Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın yeniden faiz artırdığı, ABD tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde Hindistan’ın da sıkılaşmaya katılması küresel faiz görünümünü daha da belirgin hale getiriyor.

Kararın ardından ilk işlemlerde Hindistan’ın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 7,26’nın üzerine çıkarken rupide hareket sınırlı kaldı. Hisse senedi piyasasında ise faize duyarlı bazı sektörlerde satış baskısı görüldü.

Türkiye açısından Hindistan’daki faiz artışı doğrudan para politikası sinyali olarak okunmamalı. Ancak gelişmekte olan ülkelere yönelen uluslararası sermaye açısından Hindistan ile Türkiye aynı yatırım havuzundaki büyük piyasalardan ikisi.

Hindistan’da daha yüksek faiz, küresel yatırımcı açısından rupi cinsi tahvillerin getirisini artırabilir. ABD ve Avrupa’daki faiz artışlarının da aynı döneme denk gelmesi, gelişmekte olan ülkeler arasındaki sermaye rekabetini güçlendirebilir.

Bu nedenle Hindistan’ın bundan sonraki adımları özellikle petrol fiyatları, doların gücü ve küresel tahvil faizleriyle birlikte izlenecek.

Şimdi piyasanın önündeki temel soru, dört yıla yakın bir aradan sonra gelen bu ilk artırımın tek adımda kalıp kalmayacağı.