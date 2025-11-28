Hindistan yüzde 7 büyümeyle piyasalara liderlik edecek

Moody’s Ratings’in 28 Kasım 2025 tarihli değerlendirmesine göre Hindistan ekonomisinin 2025’te yüzde 7, 2026’da ise yüzde 6,4 büyümesi bekleniyor. Bu oranların, Hindistan’ı hem gelişen piyasalar içinde hem de Asya-Pasifik bölgesinde büyüme lideri konumuna taşıyacağı belirtiliyor.

İç talep ekonomiye dayanıklılık kazandırıyor

Moody’s, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Hindistan’ın iç büyüme dinamiklerinin ekonomiye güçlü bir dayanıklılık sağladığını vurguladı. Tüketim, yatırım ve hizmet sektörlerindeki canlılık, Hindistan’ın büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Raporda, Hint rupisinin dolar karşısında zayıflamaya devam etmesine rağmen, derecelendirilen şirketlerin büyük bölümünün etkin kur riski yönetimine sahip olduğu ya da güçlü finansal tamponlar bulundurduğu ifade edildi. Yatırım yapılabilir seviyedeki şirketlerin uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin sürdüğü de vurgulandı.