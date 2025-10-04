Hindistan'daki milyarder aileler gözlem altına alınacak

Hindistan piyasalarının düzenleyicisi SEBI, ülkenin milyarder ailelerinin yatırım ofislerini gözetim altına almak için görüşmeler başlattı.

Amaç, ofislerin varlıkları, yatırım araçları ve getirilerini açıklamasını sağlamak.

Daha fazla şeffaflık

SEBI, aile şirketlerinin borsada yaptığı yatırımlar ve olası riskler konusunda daha fazla şeffaflık istiyor.

Bu ofisler, startup yatırımları, özel sermaye ve halka arzlarda önemli rol oynuyor. Milyarder Mukesh Ambani ve Gautam Adani’nin yatırımları, Hindistan piyasalarında büyük etki yaratıyor.

SEBI, ofislerin çıkar çatışmaları ve içeriden bilgi ticareti risklerini azaltmayı hedefliyor.

Ülkede yaklaşık 3 bin ayrı varlık ve yatırım şirketi bulunuyor, ancak çoğu profesyonel yönetim ve risk çerçevesinden yoksun.