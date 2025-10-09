Hindistan’dan 'nadir toprak mıknatısı' hamlesi

Hindistan Maliye Bakanlığı’na bağlı Harcamalar Finans Komitesi (EFC), ülkede nadir toprak mıknatıslarının yerli üretimini destekleyecek olan 875 milyon dolarlık planı onayladı.

Bu mıknatıslar; elektrikli araç motorları, rüzgar türbinleri ve tüketici elektroniği için vazgeçilmez bileşenler arasında yer alıyor.

Hedef 2030’a kadar 6 bin ton üretim

Yetkililer, teşviklerin yardımıyla Hindistan’ın 2030 yılına kadar yıllık 6 bin ton nadir toprak mıknatısı üretebileceğini belirtiyor. Bu miktarın, ülkenin iç talebini karşılamaya yeteceği öngörülüyor.

Teşvik programı; mali destek, gümrük vergisi indirimleri ve tedarik güvenliğini artıracak düzenlemelerle firmaları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çin’e alternatif olma stratejisi

Karar, Çin’in küresel nadir toprak piyasasındaki hâkimiyetine yönelik artan endişeler sonrasında alındı. Nisan 2025’te Pekin, bazı nadir toprak elementlerinin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirerek tedarik zincirlerini sıkılaştırmıştı.

Hindistan’da nadir element talebinin büyük kısmı elektrikli araç ve rüzgar enerjisi sektörlerinden geliyor. 2025’te 4 bin ton olan talebin 2030’a kadar 8 bin 200 tona ulaşması bekleniyor.