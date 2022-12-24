Hindistan'dan Rusya'ya çağrı

Hindustan Times’ın haberine göre, Büyükelçi Kapoor, Rusya-Hindistan İş Diyaloğu Forumu’nda konuştu.

Büyükelçi Kapoor, Hindistan ile Rusya arasındaki ticaretin nisanda 27 milyar dolara çıktığını ancak “oldukça tek taraflı” görünen bu ticarette Hindistan’ın payının sadece 2 milyar dolar olduğuna dikkati çekti.

İki taraflı ticaretin geliştirilmesi için bazı önerilerde bulunan Kapoor, Rusya’nın ülkesine yaptığı ticari satışlardan elde ettiği rupileri, Hindistan’dan ithalat yapmak ve bu ülkeye yatırım yapmak için kullanmaya çağırdı.

Bu kapsamda Kapoor, Hindistan Merkez Bankası'nın bu yılın temmuz ayında Rus bankalarının Hindistan’da biriktirdiği rupileri kullanmasına izin verdiğini söyledi.

Rusya’nın iki ülke ticaretinden daha fazla pay elde etmesinin, bu ticari ilişkinin “sürdürülebilirliğini” etkilediğini belirten Kapoor, ticari ilişkilerin “daha dengeli” inşa edilmesi çağrısı yaptı.

Kapoor, 2021-2022’de 13 milyar dolara varan Rusya-Hindistan ticaretinin yaklaşık 9,5 milyar dolarını Rusya’nın yaptığı ihracatın oluşturduğunu ancak Ukrayna Savaşı’nın ardından ham petrol ve gübre gibi indirim uygulanan Rus mallarına yönelik talep artışı nedeniyle iki ülke ticaretinin ivme kazandığını kaydetti.

Yaptırımlar nedeniyle birçok Batılı tedarikçinin Rus pazarlarından çekildiğini belirten Kapoor, Rusya’nın gözünü Hindistan kaynaklarına çevirebileceğine, bunun ulusal paralar ile yapılan ticaretin daha “dengeli” seyretmesine izin vereceğine işaret etti.

Kapoor, bu kapsamda Rusya’nın Hindistan’dan ecza, tarım, süt ve et ürünlerinin yanı sıra oto parçaları ve seramik alabileceğini dile getirdi.

Geçen yıla kadar Rusya’nın, Hindistan’ın enerji tedarikindeki payının yüzde 1’in altında olduğu ve ticaretin daha çok savunma sektöründe yapılan anlaşmalara bağlı olduğu biliniyor.