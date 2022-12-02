Hisarcıklıoğlu: Beşeri sermaye özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör olmadan mesleki eğitim, mesleki eğitim olmadan özel sektör olmaz” diyerek “Biz inanıyoruz ki; beşeri sermaye, özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır” yorumunda bulundu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Özel sektör olmadan mesleki eğitim, mesleki eğitim olmadan özel sektör olmaz” diyerek “Biz inanıyoruz ki; beşeri sermaye, özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır” yorumunda bulundu.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile Avrupa Eğitim Vakfı iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi ,Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Ouali ve davetlilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.
Zirvenin, açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu eğitim önemine vurgu yaparak, “Türk iş dünyasının çatı kuruluşu TOBB olarak, memleketin öncelikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak ülkemize yeni okullar kazandırmaya ihtiyaç duyulduğunu gördük. TOBB olarak bugüne kadar ülkemize 153 eğitim tesisi kazandırdık” bilgisini verdi.
153 eğitim tesisiyle yeterli kalmadıklarını ve şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Şubat ayında bakanımız ile imzaladığımız protokol ile 154 ilçede 154 yeni okul için harekete geçtik. Bununla da yetinmedik. Her sene, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana, 81 ilde, 200 bin öğrenci kardeşimize, odalarımız ve borsalarımız aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk.”