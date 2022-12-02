Hisarcıklıoğlu: Beşeri sermaye özel sektörün rekabet gücünün çıpasıdır

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli­ği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar­cıklıoğlu, “Özel sektör olmadan mes­leki eğitim, mesleki eğitim olmadan özel sektör olmaz” diyerek “Biz ina­nıyoruz ki; beşeri sermaye, özel sek­törün rekabet gücünün çıpasıdır” yo­rumunda bulundu.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkın­ma Örgütü (OECD) ile Avrupa Eği­tim Vakfı iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ev sahipliğin­de gerçekleştirilen OECD Mesleki Eğitim Zirvesi ,Milli Eğitim Baka­nı Mahmut Özer, TOBB Başkanı Ri­fat Hisarcıklıoğlu ve OECD İstanbul Merkezi Direktörü Achraf Ouali ve davetlilerin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Zirvenin, açılışında konuşan Hi­sarcıklıoğlu eğitim önemine vurgu yaparak, “Türk iş dünyasının çatı ku­ruluşu TOBB olarak, memleketin ön­celikli meselesinin eğitim olduğuna inandık. Bu vizyonla hareket ettik ve en önemli yatırım alanı olarak ülke­mize yeni okullar kazandırmaya ih­tiyaç duyulduğunu gördük. TOBB olarak bugüne kadar ülkemize 153 eğitim tesisi kazandırdık” bilgisini verdi.

153 eğitim tesisiyle yeterli kalma­dıklarını ve şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladıkları­nı hatırlatan Hisarcıklıoğlu şöyle de­vam etti: “Şubat ayında bakanımız ile imzaladığımız protokol ile 154 ilçe­de 154 yeni okul için harekete geçtik. Bununla da yetinmedik. Her sene, ih­tiyaç sahibi öğrencilerimize destek olduk. 2002 yılından bu yana, 81 il­de, 200 bin öğrenci kardeşimize, oda­larımız ve borsalarımız aracılığıyla eğitim yardımında bulunduk.”