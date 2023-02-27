Hisarcıklıoğlu: Menfaatleri bir kenara bırakarak birlikte hareket ettik

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin toplantı düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu etkinlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye KAMU-SEN Başkanı Önder Kahveci, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan başta olmak üzere Türkiye'nin işçi, işveren, memur, esnaf, tüccar ve sanayicilerini temsil eden bütün örgütlerin hazır bulunduğunu kaydetti.

Menfaatleri bir kenara bırakarak birlikte hareket ettik

Bu örgütlerin ülkenin yaklaşık 65 milyonunu temsil ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, söz konusu kesimlerin normal zamanlarda menfaatlerinin birbiriyle örtüşmediğini ancak konu ülke meselesi olduğunda menfaatleri bir kenara bırakarak birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, depremin olduğu ilk gün sabah harekete geçtiklerini ve öğleden sonra örgüt başkanlarıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

Bu kenetlenmeyi iyi günlerde de başarabilirsek bileğimizi bükecek kimse yok

"Ülkemiz için ne yapabiliriz' dedik ve bir kriz masası oluşturduk. AFAD'ın başkan yardımcısını yanımıza alarak ne yapılabiliriz diye çalıştık. Bu kapsamda herkes örgütüyle beraber deprem bölgesini geziyor, bu da deprem bölgesine dördüncü gezimiz. İlk gezimizi bölgede 10-12 Şubat'ta üç gün yaptık. Daha sonra 17 Şubat'ta Adıyaman'a geçtik. 24 Şubat'ta Elbistan'a gittik. Bugün de Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'te olacağız.

Elimizden geldiği kadar herkes, bütün örgütler, bölgedeki kardeşlerimizin yanındaydı. Gözümüzden yaşlar akarak bu ziyaretlerimizi yaptık. Biz millet olarak ülkemizde bir sıkıntı, bir dert olduğu zaman 86 milyon milletçe birbirimize kenetlenmesini biliyoruz. Bu kenetlenmeyi iyi günlerde de başarabilirsek bileğimizi bükecek kimse yok."

Fiyat artışı yapılmayacağının taahhüdünü verdiler

Yarın Gaziantep'e gideceklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, 44 oda ve borsa başkanıyla beraber yarın öğle saatlerinde Gaziantep'te bölgedeki iş dünyasının sıkıntılarını aktarmak üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya geleceklerini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, akşam da yine Gaziantep'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geleceklerini belirterek, "Bizler inşaat malzemesi sektörlerinin bütün başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları bir araya geldik ve cumartesi bir açıklamada bulunduk. Arkadaşlarımız, girdilerimizde bir artış olmadığı takdirde, deprem konutları bitene kadar, bölgedeki kardeşlerimiz inşaatlarına kavuşana kadar fiyat artışı yapılmayacağının taahhüdünü verdiler." diye konuştu.