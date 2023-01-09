Hive Energy, Türkiye'ye 4 milyar dolarlık yatırım çekmeyi planlıyor

Birleşik Krallık'ta güneş enerjisi projelerine odaklanan ve 20'nin üzerinde ülkede yenilenebilir enerji projeleri geliştiren Hive Energy, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) desteği ve rehberliğinde yatırım hedeflerini büyüttü.

Bu kapsamda, Hive Energy Türkiye'de yerleşik Çuhadar Enerji ve Viva Enerji firmalarıyla yaptığı iş birliği ve finansman sözleşmeleri kapsamında 30'un üzerinde depolamalı güneş enerjisi santrali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulundu.

Başvuru kapsamındaki projelerin kapasiteleri 11 ila 230 megavat arasında değişiklik gösteriyor. Başvurular, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Burdur, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Adıyaman, Şanlıurfa, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Konya, Eskişehir, Ankara ve Yozgat'ta yoğunlaşıyor.

Şirket, hedefindeki yaklaşık 4 gigavat kapasiteli depolamalı güneş enerjisi projelerinin hayata geçmesi durumunda Türkiye'ye 4 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım girişi sağlanmasını hedefliyor.

Bu projelerin 3 gigavattan fazlasına denk gelen bölümü, Hive Energy Türkiye'nin proje paydaşları Çuhadar Enerji, Viva 2 Enerji, Viva 3 Enerji, Viva 4 Enerji, Viva 5 Enerji ve Viva 6 Enerji ile birlikte planlandı. Şirket ve proje ortakları arasında imzalanan ortaklık ve finansman sözleşmesi kapsamında, projelerin hayata geçirilmesi için uluslararası doğrudan yatırımın Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

Ön lisans almaya hak kazanacak projelerin yılın ilk çeyreğinde netleşmesi beklenirken, bu sürecin tamamlanmasının ardından uluslararası finans kuruluşlarıyla proje finansmanı görüşmeleri yapılacak.

"Başvurular, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeline güvenin ispatı"

Hive Energy Türkiye Genel Müdürü Tolga Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini uzun vadeli bakış açısıyla değerlendirdiklerini ve bu potansiyele güvendiklerini dile getirdi.

Türkiye'de yoğun şekilde yeni proje geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Metin, şunları kaydetti:

"Başvurular ve yatırım planları Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyeline güvenin ispatı. Elimizde büyük bir yatırımcı havuzumuz var. Biz bütün proje ve yatırımları Hive Energy olarak ilerletiyoruz. Projeler belli noktaya geldiğinde, fon ve finans kuruluşlarıyla görüşmeleri yürütüyoruz. İngiltere'de çok farklı fonlar var. Hive Energy, yıllardır bu fonlarla iş birliği içinde olduğu için, bizim için projelere fon bulmak oldukça kolay."

Metin, lisans aşamasına kadar tüm sürecin Hive Energy Türkiye tarafından yürütüleceğini belirterek, "Lisans alınmasından sonra yapım çalışmaları başlıyor ama biz şu aşamada bazı finans kuruluşları ve fonlarla görüşmeler yapmaya başladık." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Adıyaman'da 10,5 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi projesini hayata geçirdiklerini ve yıllık 18 milyon kilovatsaat elektrik ürettiklerini aktaran Metin, "Şu anda başvurduğumuz kapasiteler, Adıyaman'daki projemizin 350 katından fazla bir güce denk geliyor." dedi.