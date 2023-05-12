Hizmet ihracatında 2023 hedefi 125 milyar dolar

Mehtap HALICI

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 verileri ve yıl sonu hedeflerini paylaştı.

Bolat, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 yılında tarihi bir başarıyla sağladığını belirterek, geçen yılı 90,3 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattıklarını söyledi. Sektörün 2022 yılında istihdamdaki payının yüzde 56,5, sektörel büyüme oranının yüzde 11,7 olduğunu belirten Bolat, “2023’te de ihracatımızı 125 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Yeni bir rekora imza atmayı amaçlıyoruz. Ülkemize net döviz girdisi sağlayan hizmetler sektörü olarak daha çok ihracat ve daha çok istihdam için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Bolat, hizmet ihracatı alt kırılımları çerçevesinde, turizm ve seyahat hizmetlerinin bir önceki seneye göre yüzde 55 artışla 40,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

“50 milyar dolar Türkiye’de kaldı”

2023 yılı hedeflerine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Bolat, “Bu kapsamda; 90 milyar doları aşan uluslararası sağlık hizmetleri pazarında payımızı 5 milyar dolara, 160’tan fazla ülkede 800 milyonu aşkın seyirciye ulaşan dizi-film sektörümüzün 1,5 milyar dolara, eğitim hizmetleri sektörümüzde uluslararası öğrencilerden elde ettiğimiz geliri 2 milyar dolara, yoğun yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli sektörümüz olan bilişim sektöründe ihracatımızı 5 milyar dolar yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Hizmet sektörlerinin en önemli özelliğini, Türkiye’ye getirilen dövizin ülkede kalması olarak belirten Bolat, “Hizmet sektörleri, tüm dünyada olduğu gibi bizde de ihracat fazlası veren bir sektör. 2022 yılı için 50 milyar doların ülkemizde kaldığını görüyoruz. 50 milyar dolarla dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol aldık” dedi.

THY olarak Türkiye’ye gelen turistlerin segmentasyonunu değiştirmek üzere çalıştıklarını ifade eden Bolat, en çok destek gördükleri sektörün kültürel-eğlence hizmetleri olduğunu söyledi. Bolat, Türkiye’ye gelecek turistlerin ülkenin gerçek imkanlarından daha fazla faydalanması için seyahatler yaptıklarını ifade etti.

2 milyon ABD’li turist hedefi

Türkiye’ye gelecek turistlerin bir sonraki seyahetleri için yatırım yaptıklarını söyleyen Bolat, “Hava yolu şirketlerinin yolcu bulma konusunda sıkıntısı yok ama biz istiyoruz ki yolcular İstanbul’da uçak değiştirerek Phuket’e ya da başka bir yere gitmesin.

Gidiyorsa da bir sonraki sefere İstanbul’a gelsin istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. 2022 yılında 1 milyon ABD’li turist geldi, bu sene 2 milyon ABD’li turist hedefimiz var. Bu yüzden ABD’de 3 tane organizasyon gerçekleştirdik. Seyahat hizmetlerinin katkısını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konaklama rakamları yeniden yükselişte

HİB Başkanı Ahmet Bolat, depremin hemen akabinde yabancı medyanın özellikle depremden bahsederken Suriye ve Türkiye’yi bütünleştirdiğini ifade etti. Bolat, “İstanbul depreminden bahsederken sürekli olarak Bağcılar, Güngören yapılaşmalarını gösterdi. Özellikle Asya’dan gelen turistler bu konuda çok hassaslar. Kendi sağlıklarına çok önem veriyorlar.

Buralarda rakamlar düştü. Otellerimizde depremden sonraki aylarda rakamlar düştü ancak şimdi toparlanma başladı. Gördüğümüz, Bakan Bey’in (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy) koyduğu 60 milyon turist hedefinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.