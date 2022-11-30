Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 104,28 arttı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,05, yıllık bazda yüzde 104,28 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 104,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 84,03 arttı.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 yükseldi.
Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,03, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,21, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,54 artarken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azaldı.