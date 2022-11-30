Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 104,28 arttı

Türkiye İs­tatistik Kurumu, ekim ayına iliş­kin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir ön­ceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüz­de 104,28 ve on iki aylık ortalama­lara göre yüzde 84,03 arttı.

En­deks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmet­lerinde yüzde 132,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,21, bilgi ve iletişim hizmetle­rinde yüzde 69,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 63,28, mes­leki, bilimsel ve teknik hizmet­lerde yüzde 85,62, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,74 yükseldi.

Bir önceki aya göre değerlendi­rildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüz­de 0,83, konaklama ve yiyecek hiz­metlerinde yüzde 1,03, bilgi ve ile­tişim hizmetlerinde yüzde 5,26, mesleki, bilimsel ve teknik hiz­metlerde yüzde 7,21, idari ve des­tek hizmetlerde yüzde 0,54 artar­ken gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,49 azaldı.