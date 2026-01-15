Hizmet üretim endeksi kasımda yıllık yüzde 4 arttı, aylık artış sınırlı kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre hizmet üretimi, yıllık bazda artışını sürdürürken aylık bazda sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Önceki yıla göre artış yaşandı

Kasım 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Yıllık artışta en güçlü performans bilgi ve iletişim hizmetlerinde görüldü. Sektörde üretim yüzde 8,7 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 7,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 5,1, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,7, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 1,6 oranında yükseldi.

Aylık bazda sınırlı artış

Aylık bazda ise hizmet üretim endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,1 artış gösterdi. Buna karşılık konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,5, gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 3,7 oranında geriledi.