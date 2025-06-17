Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 4,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı ait hizmet üretim endeksini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,4, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 ve idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,1 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,6 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,4 azalırken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,3 arttı.

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,3 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 3,3 azalış, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,3 artış görüldü.

TÜİK, mart ayında ise hizmet üretim endeksinin yıllık yüzde 0,4 arttığını açıklamıştı.