Hollanda’da son 25 yılın en verimli patates-soğan hasadı

Hollanda İstatistik Kurumu’nun (CBS) ön verilerine göre, 2025 yılı patates hasadı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

“Ware potatoes” olarak adlandırılan sofralık patateslerin toplam üretimi yüzde 37 artışla 4,4 milyon tona yükseldi. Bu artışta hem ekim alanındaki genişleme hem de verimlilikteki iyileşme etkili oldu.

Ülke genelinde patates ekim alanı 2024’e göre yüzde 9 artarak 83 bin hektarı geçti. Bu rakam, 2000 yılından bu yana ilk kez 80 bin hektarın üzerine çıktı. Hektar başına verim ortalama 53,5 ton olarak hesaplanırken, bu oran geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 25 daha yüksek gerçekleşti.

Tohumluk soğanda zirve

Tohumluk soğan üretimi de tıpkı patateste olduğu gibi rekor kırdı. 2025 yılında toplam üretim 1,7 milyon tonla tarihsel bir seviyeye ulaştı. Ekim alanı yüzde 4, hektar başına verim ise yüzde 11 arttı. Ancak, uzmanlar verim artışına rağmen bazı toprak hastalıklarının kaliteyi düşürebileceği uyarısında bulunuyor.

Kırmızı arttı, sarı azaldı

Bu yıl kırmızı tohumluk soğan üretiminde yüzde 35’lik bir artış yaşanırken, sarı soğan ekim alanı yüzde 2 azaldı. Buna karşın, hektar başına yüksek verim sayesinde sarı soğan üretimi yüzde 13 artışla 1,4 milyon tona çıktı. Kırmızı soğan üretimi ise yüzde 45 artarak 290 bin ton seviyesine ulaştı.

2024’te kötü hava koşulları nedeniyle düşen buğday üretimi, 2025’te toparlandı. CBS verilerine göre, toplam buğday üretimi 1,1 milyon tona ulaştı; bu, bir önceki yıla göre yüzde 70, 2023’e göre ise yüzde 3 artış anlamına geliyor. Üretimin yüzde 92’sini kışlık buğday oluşturdu.

CBS, bu verilerin geçici tahminlere dayandığını ve nihai sonuçların 2026 Ocak ayı sonunda yayımlanacağını duyurdu.