"Hollandalı yatırımcı akını sürecek"

02 Temmuz 2018

YEŞİM ARDIÇ

Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, belirsizlikler giderildikçe, şeff aflık arttıkça Hollandalı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeye devam edeceğini söyledi.

İki ülke arasında özellikle inovasyon, tarım, sağlık gibi alanlarda güçlü yatırım potansiyelleri bulunduğunun altını çizen Weststrate, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın sorularını yanıtladı.

- Toplam milli gelir yönünden ekonomik büyüklükleri benzer olan Türkiye ve Hollanda, hangi sektörlerde işbirliği yapabilir?

Hollandalı yatırımcılar, Türkiye’de finans sektörü, enerji, lojistik ve liman yatırımlarında ön plana çıkıyor. Hollanda sürdürülebilir ekonomik dönüşümü hedefl eyen bir ülke olduğu için farklı alanlarda da potansiyel işbirlikleri doğabilir. Türkiye’de son yıllarda enerji, ulaşım, sağlık, planlama, tarım gibi alanlarda daha “yeşil” ve sürdürülebilir olmayı hedefl emektedir. Çevreci ve sürdürülebilir ekonomik modellerin temelinde ise inovatif yatırımlar yer alıyor. Bu çerçevede doğacak işbirlikleri bence iki ülke için de önemli olabilir.

- 2017 yılında Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi 7.5 milyar doları aşmış durumda. Siyasi sıkıntılar, daha önce gerçekleştirilen ortak toplantılarda belirlenen 10 milyar dolarlık hedefe engel olur mu?

TUİK verilerine göre Türkiye ve Hollanda arasındaki maksimum ticaret hacmine 2017 yılı itibariyle ulaşıldı. Bu miktarın daha da artması için güçlü ekonomik ilişkiler ve firmalar arası işbirlikleri gerektiğini düşünüyorum. Hedefe ulaşmak için hep birlikte gayret göstermeliyiz ki o gayreti de hem Türk hem de Hollandalı yatırımcılar da görüyorum.

- Halen çok sayıda Türk girişimcinin faaliyet gösterdiği Hollanda’da mevcut yatırımları değerlendirebilir misiniz?

Türkiye’den yurtdışına çıkan yatırım rakamlarına bakıldığında Hollanda, Türk yatırımcıları için en cazip ülke. TCMB verilerine göre, 2017 yılında Türkiye’den yurtdışına çıkan yatırımların yüzde 23’ü Hollanda’ya gitmiş. 2002- 2017 döneminde Türkiye’den Hollanda’ya 10.7 milyar dolarlık bir yatırım gitmiş ki bu rakam Hollanda’nın Türk yatırımcılar açısından en cazip ülke olduğunu kanıtlıyor. Türk şirketleri Hollanda’da daha çok tekstil, kozmetik ve bankacılık alanlarında yatırım yapıyorlar. Bu yatırımların hızlanarak artacağına inanıyorum.

- Hollanda’da yatırım yapmak isteyen yabancı şirketlere ne gibi avantajlar sağlanıyor. Bu noktada Türk şirketleri hangi alanlara yatırım yapabilir, ne önerirsiniz?

Hollanda yatırımcılara birçok alanda fırsatlar sunuyor. Örneğin, Hollanda; konumu, uluslararası iş ortamı, üstün altyapısı, rekabetçi ortamı, insan sermayesi, inovatif ortamı, vergi sistemi ve ar-ge destekleri ve sunduğu yaşam kalitesi ile birçok yatırımcı için cazibe merkezi. Hollanda’nın sunduğu rekabetçi vergi sistemi ile firmalar 200 bin euroya olan kârlarını yüzde yirmilik vergi oranından ödüyorlar. Ayrıca Hollanda üniversiteleri dünyanın sayılı okulları arasında. Bu nedenle eğitimli nüfus yatırımcıları beşeri sermaye açısından tatmin ediyor. Su an Hollanda’da birçok uluslararası firmanın merkezi bulunmakta. Bu kümelenme bilginin ve teknolojinin yayılımı açısından önemli fırsatlar yaratıyor. Hollanda pazarına yeni giren küçük ve orta ölçekli firmalarda var olan bu yaratıcı ortamdan besleniyor. Tarım-gıda, bilişim teknolojileri, kimya ve sağlık sektörleri Türk yatırımcılar açısından da potansiyeli yüksek olan alanlar.

- Türkiye’deki Hollanda sermayesinin yatırımlarını değerlendirir misiniz?

Kısa ve orta vadede Türkiye’de yatırım yapmayı öngören Hollandalı şirket var mı? 2002 yılından günümüze bakıldığında Hollanda Türkiye’de en çok yatırımı bulunan ülkedir. Sadece son 15 yılda Hollandalı yatırımların toplam değeri 24 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’ye giriş yapan yeni Hollandalı firmaların sayısında yıllık olarak azalmalar yaşanıyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli firmalar bazı belirsizliklerden ve risklerden daha çok etkileniyor. Yatırım ortamı güvenli ve şeff af olduğu sürece Hollandalı yatırımcıların Türkiye’ye gelmeye devam edeceğini umuyoruz. Örneğin tarım sektöründe bazı yeni işbirlikleri gerçekleşebilir.

- Türkiye ekonomisi ve yatırım iklimine ilişkin genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

Türkiye, genç ve dinamik nüfusu, yatırım teşvikleri, güçlü lojistik kapasitesi ve önemli konumu ile yatırımcılara büyük avantajlar sağlayabilir. Dünya Bankası’nın yaptığı araştırmalara göre, yatırımcılar yabancı bir ülkeye giderken en çok hukuki koruma ve hukukun üstünlüğü, şeff afl ık ve güvenilirlik gibi konulara önem veriyor. Yaptığım birçok görüşmeden, bu konuların bizim yatırımcılarımız için de çok önemli olduğunu biliyorum.