Houston’dan 800 bin $ yatırımla ‘Green Card’ imkanı

Yatırımcılara Green Cart onay imkanı sunan “EB-5 Göçmen Yatırım Programı” İstanbul’da tanıtıldı.

Amerika Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından onaylanan ve kontrol edilen programda yatırımın tamamını, Green Cart onayı alındıktan sonra kar payı ile geri alma imkanı da sunuluyor. Amerika Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından 1992 yılında kurulan “EB-5 Göçmen Yatırım Programı” sunduğu imkanlarla yatırımcıları bölgeye çekmeyi hedefliyor.

Bu programı uygulayan firmalardan biri olan Houston EB5 yetkilileri önceki gün İstanbul’da Türk yatırımcılarla bir araya geldi. Toplantıya katılan Houston EB5 Bölgesel İş Geliştirme Direktörü James Kelly ve Türkiye Temsilcisi Cenk Çelik, yılda 10 bin kişi ile sınırlı olan ve yatırımlarına yön verirken geleceğini de planlamak isteyenlere fırsatlar sunan program hakkında bilgi verdiler.

James Kelly, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinin enerji, imalat, havacılık, sağlık ve petrol sektörlerinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Uluslararası yatırım yoluyla vatandaşlık programları arasında en uzun geçmişe sahip olan EB-5 yatırımcı programına başvuru yapmak için Amerika’da devlet tarafından onaylanan bir konut projesine en az 800 bin dolar yatırım yapmak gerekiyor.

Bu yatırım karşılığında başvuru sahibi ve ailesi öncelikle 2 yıllık geçici, sonrasında ise kalıcı green kart sahibi olmaya hak kazanır” dedi.

Anne baba ve 21 yaşın altındaki çocuklar oturma hakkı alıyor

Sundukları hizmetler ve “EB-5 Göçmen Yatırım Programı” hakkında bilgi veren Cenk Çelik, programın ABD’de aile veya iş sponsorluğu olmayan yabancı uyruklu kişiler için daimî ikamet statüsü elde etmek konusunda önemli seçenek olduğunu anlattı.

EB-5 vizesinin, yatırım yoluyla ABD vatandaşlığına giden bir yol sağlamak için tasarlandığını kaydeden Çelik, “Şu anda yatırım miktarı hedeflenen istihdam alanlarında 800 bin dolardan başlıyor.

İstihdama dayalı olan 5. kategori EB-5 vizesi size, eşinize ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocuklarınıza ABD’de yaşama ve çalışma fırsatı sağlıyor. Yatırımcı ve hak sahibi aile üyeleri, ABD pasaportu alır ve ABD’de 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa geçerler. Amerika Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından onaylanan ve kontrol edilen programda yatırımın tamamı Green Cart alındıktan sonra kâr payı ile geri alınabiliyor” diye konuştu.

Merkezi Houston’da olan şirketleri hakkında da bilgi veren Çelik, şimdiye kadar yatırımcı ve aileleri için bin 400’den fazla Green Cart imkânı sağladıklarını söyledi. Sağladıkları hizmetler ve aldıkları ödüller ile bu alanda iddialı olduklarının altını çizen Çelik, yatırım amaçlı sundukları konut projelerinin ABD’nin önemli şehirlerinden biri olan Houston’ın önemli bölgelerinde olduğunu söyledi.