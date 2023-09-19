HSBC, TCMB faiz tahminini yüzde 30'dan 32,5 seviyesine yükseltti

Ekonomi yönetiminden gelen son mesajlar yabancı yatırımcıların para politikası patikasına ilişkin beklentilerinde revizyonlara yol açıyor. Son olarak HSBC'de yıl sonu politika faizi beklentisinde ılımlı bir revizyon yaptı. HSBC CEEMEA Ekonomisti Melis Metiner'in hazırladığı raporda bankanın beklentisi yüzde 30'dan yüzde 32,5 seviyesine çıkarıldı.

Raporda Türkiye'nin yakın vadeli görünümünün son dört ayda önemli ölçüde iyileştiği, Merkez Bankası'ndaki yeni ekibin para ve makro ihtiyati politikaları sıkılaştırdığı ve daha önce uygulamaya konulan bazı düzenleyici tedbirleri gevşetmeye başladığı vurgulandı.

Temmuz ayında hükümetin büyük kısmı depremin yeniden inşasına yönelik olmak üzere artan harcamaları finanse etmek için katma değer, özel tüketim, gelir ve kurumlar vergisi oranlarında artış kararı aldığına dikkat çeken banka sonuç olarak bütçenin Temmuz ve Ağustos aylarında fazla verdiğini ve 12 aylık kümülatif açığın GSYH'nin yüzde 3'ünün altına indiğini hatırlattı.

Bankanın raporunda yeni ekonomi yönetiminin de her fırsatta politika yapımının ileriye dönük olarak daha rasyonel, şeffaf ve kurallara dayalı hale geleceğini vurguladığının altı çizildi.