HSBC: Türk hisseleri negatif

30 Nisan 2018

HSBC Özel Bankacılık stratejistlerine göre küresel hisse senedi piyasaları cazibesini koruyor. Stratejistler Türk hisseleri için ise negatif.

Bloomberg'in haberine göre stratejistler tarafından kaleme alınan raporda, ticaret savaşı söylemlerinin son haftalarda hafiflediğine atıfta bulunuldu ve önümüzdeki günlerde belirsizliğin azalabileceği öngörüldü.

Riskli varlıklarda görece daha iyimser olan kurum, gelişen ülke varlıklarında ağırlığını artırdı.

Kurum ABD, Almanya, Fransa, İsviçre, Çin, Hindistan, Singapur, Brezilya ve Meksika hisseleri için pozitif; İngiltere, İtalya, Endonezya, Güney Afrika, Tayvan ve Türkiye hisseleri için ise negatif.

Avrupa hisselerinin tepe yapmaya yakın olduğunu düşünen stratejistler, bölgede büyümenin hala sağlam olduğunu ve hızlanmaya devam ettiğini ancak görece daha yüksek getiri ortamının artık ortadan kalktığını belirtti.