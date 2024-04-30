HSBC'de üst düzey ayrılık: İcra Kurulu Başkanı Quinn emekli oluyor

Bankanın yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan İcra Kurulu Başkanı Noel Quinn, "kişisel ve iş hayatı arasında daha iyi bir denge kurmak için" görevinden ayrılacağını bildirdi.

Ayrılık kararı sürpriz olarak değerlendirilen Quinn'in halef bulunana kadar görevine devam edeceği kaydedildi. Yönetim kurulu, yeni CEO'ya karar verilmesi için resmi süreci başlattı.

Bu arada, HSBC'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarına göre, bankanın faaliyet kârı bu dönemde 12,7 milyar dolar oldu. Bu miktar geçen yılın aynı döneminde 12,9 milyar dolardı. Bankanın geliri ise bu dönemde yüzde 3 artışla 20,8 milyar dolara çıktı.

HSBC'nin 3 milyar dolara kadar hisse geri alım programı başlatmayı planladığı da duyuruldu.

Quinn, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, 2024'e iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, Kanada'daki operasyonun satışının tamamlandığını ve Arjantin'deki faaliyetlerinin satışı için de anlaşmanın sağlandığını ifade etti.