HSBC'den dev satın alma

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından HSBC Holdings, Hong Kong merkezli iştiraki Hang Seng Bank Ltd.’yi özelleştirmeyi planladığını duyurdu.

HSBC, elinde bulunmayan yüzde 36,5 hisseyi hisse başına 155 Hong Kong doları (831 TL) teklif ederek satın almak istiyor. Toplam işlem değeri yaklaşık 106.1 milyar Hong Kong doları (568.9 milyar TL) olarak hesaplandı. Haberin ardından bankanın hisseleri sabah işlemlerinde yüzde 26’dan fazla değer kazandı.

HSBC’nin tam iştiraki olacak

Özelleştirme planı onaylanırsa Hang Seng Bank, tamamen HSBC Asya-Pasifik’in kontrolüne geçecek ve Hong Kong Borsası’ndaki 50 yıllık kotasyonu sona erecek.

HSBC CEO’su Georges Elhedery, bu adımın Hong Kong ekonomisine güçlü bir yatırım anlamına geldiğini belirterek, “Bu karar, Hong Kong’un uluslararası finans merkezi rolüne duyduğumuz güvenin bir göstergesi” dedi.