Hububatta baskın seçim yapıldı, Haluk Okutur başkan oldu

19 Nisan 2018

SERCAN AKINCI

İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği’nde genel kurul için strateji yarışı yaşandı. Genel sekreterliğin aldığı karar doğrultusunda birlik seçimleri için ilk gün olarak dün, çoğunluk toplanamaması halinde ikinci gün olarak ise bugün belirlenmişti. Birlikte seçim için bütün hazırlıklar da bugün için yapılmıştı. Fakat Başkan adaylarında Simit Sarayı’nın sahibi Haluk Okutur ve listesindekiler seçimlerin ilk gün yapılması için ısrarcı oldular. Sübet Çiçek ve listesi ise buna karşı çıkarak ikinci gün seçim yapılacak şekilde hazırlandıklarını belirttiler.

Haluk Okutur tarafının çağrısı üstünde birlik üyeleri dün 14 itibariyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) binasına gelmeye başladılar. Sübet Çiçek tarafı ise gelenleri genel kurul için imza vermemeye ikna etmeye çalıştı. Toplam 212 kişilik haziruna sahip birlikte genel kurulun toplanması için 107 kişinin imzası gerekiyordu. Seçim stratejisinde başarılı olan ise Haluk Okutur tarafı oldu. 2 saatlik bekleme süresinin bitimine 10 dakika varken 107’inci kişi de imzasını attı ve genel kurul için yeterli sayı bulundu. Daha sonra ise 1 kişi daha katıldı.

İhracatı 2'ye katlama talebi

Genel kurulun toplanabilmesi için son kişi uzun bir süre beklendi. Gelen iddialar arasında gelen son kişinin aracının önüne başka bir aracın arızalıymış gibi çekildi de var. Yeterli kişinin sağlanmasının ardından Sübet Çiçek tarafı genel kurulun yapıldığı alanı terk ederek seçime katılmadı.

Seçimin ardından DÜNYA’ya açıklama yapan Başkan Haluk Okutur, cumartesi günü seçimin ilk gün yapılması kararını aldıklarını ve o gün karşı tarafa ilettiklerini ifade etti. Bundan sonraki süreçte birlik üyesi olan 672 firmayla birlikte çalışacaklarını kaydeden Okutur, “Hepsinden ihracatlarını 2 katına çıkarmalarını isteyeceğim” dedi.

Dericiler tek listeyle seçime girdi

Öte yandan TİM çatısı altındaki bir başka genel kurulu olan birlik ise İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’ydi (İDMİB). Mevcut başkan Mustafa Şenocak’a karşı yakın bir döneme kadar rakip bir liste oluşturulmaya çalışılsa da uzlaşı sağlandı ve tek listeyle seçime gidildi.

Genel kurulun açılışında konuşan İDMİB başkanı Mustafa Şenocak, “Bugün olağan genel kurulumuza hep birlikte birlik olarak giriyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bu 1,5 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yıla göre yüzde 9’luk büyüme yakaladık. Göreve geldiğimiz yeni dönemde yeni pazarlara yönelmeyi de sürdüreceğiz” dedi.

Mustafa Şenocak’ın listesi

İslam Şeker - Pati Ayakkabıcılık

Güven Karaca - Güven Karaca Deri

Mehmet Musa Evin - Gürsel Deri

Erdal Matraş - Matraş Deri

Oğuz İnler - Karyoka Ayakkabı

Tanju Geçgören - Süed Mod Deri

Abdil Vedat Yakupoğlu - Yakupoğlu Deri

Bekir Burak Uyguner - Uyguner Deri

Abdülsabur Endican - Sabır Endican Ayakkabıcılık

İmdat Çalışkan - Damla Ayakkabı