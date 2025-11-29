Hükümetten asgari ücret için yeni formül

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gelecek hafta başlayacak pazarlık sürecinde dikkat çeken bir düzenleme gündeme geliyor. Hükümet, işçi tarafının uzun süredir dile getirdiği komisyon yapısının değiştirilmesi talebine karşı “pasifleştirme formülü” hazırladı. Mevzuatta herhangi bir değişiklik yapılmayacak ancak üyelerin rolü önemli ölçüde sınırlandırılacak.

Hükümetten asgari ücret için 'pasifleştirme formülü'

Planlanan modele göre, Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret Bakanlıkları ile TÜİK’ten komisyona katılan temsilciler görüşmelere yön vermeyecek; yalnızca enflasyon, büyüme ve mali göstergelere ilişkin teknik veri aktarımı yapacak. Böylece zam pazarlığının doğrudan işçi ve işveren arasında yürütülmesi amaçlanıyor. Söz konusu "Pasifleştirme formülü"nün ilk toplantısında resmi olarak sunulması bekleniyor.

TÜRK-İŞ komisyon yapısının değişmesini istiyordu

İşçi kesimi ise komisyon yapısının tamamen değiştirilmesi konusunda ısrarcıydı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz” açıklamasıyla mevcut duruşlarını yinelemişti. Atalay, yönetmeliğin güncellenmesi halinde Başkanlar Kurulu’nun yeniden toplanabileceğini belirterek kapıyı açık bırakmıştı.

Aynı zamanda asgari ücret pazarlığının 25–28 bin TL aralığında yapılmasın da beklendiği öğrenildi.