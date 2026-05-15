Hürmüz Boğazı krizi küresel petrol arzını daraltıyor

Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaların devam etmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının sonuçsuz kalmasıyla birlikte Brent petrol haftayı yükselişle tamamladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine yaklaşırken, Batı Teksas tipi ham petrol 102 doların üzerine çıktı. Haftalık bazda yüzde 6 oranında değer kazanan enerji fiyatları, İran ile süregelen gerilimin ve bölgedeki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesinin baskısını hissettiriyor.

Piyasadaki arz daralmasının temel nedeni olarak gösterilen Hürmüz Boğazı, fiilen kapalı kalmaya devam ederken bölgeden sadece sınırlı sayıda tanker çıkış yapabildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamaya göre çarşamba akşamından bu yana 30 geminin boğazı geçtiği belirtilse de bu rakam çatışma öncesi günlük ortalama olan 140 geminin oldukça altında kaldı. Perşembe günü boğaz girişinde bir ticari geminin İran sularına çekilmesi, denizcilik risklerini artırarak sigorta primlerini yukarı çekti.

Trump ve Xi Jinping görüşmelerinde petrol ana gündem

Trump ve Çin lideri Xi Jinping arasında Pekin’de gerçekleşen zirvede Orta Doğu’daki kriz ve enerji güvenliği ele alındı. Trump, Xi Jinping’in savaşı sonlandırmak istediğini ve ABD’den daha fazla petrol satın alma fikrine sıcak baktığını açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması konusunda mutabık kaldığı belirtilirken, Çin tarafı enerji konusunu resmi tutanaklara dahil etmedi.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan son rapor, petrol piyasasının ekim ayına kadar ağır bir arz açığıyla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. Çatışmaların gelecek ay sona ermesi durumunda dahi küresel petrol stoklarındaki erimenin devam edeceği vurgulandı. Brent petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırması, özellikle ABD iç piyasasında kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ekonomik belirsizliği derinleştiriyor.