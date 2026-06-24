Hürmüz’de toparlanma petrolü aşağı çekti

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Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının normale dönmesiyle 75 doların altına gerileyerek savaş öncesi seviyesine çekildi. Dün 77,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,80 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 15.06 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,7 azalarak 74,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,07 dolardan alıcı buldu.

Trafik savaş öncesi seviyelerin yüzde 25'ine yükseldi

Umman, tüm gemilerin kullanımına açık geçici bir deniz koridoru için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağlandığını duyururken ABD-İran mutabakatın ardından boğazdaki tanker trafiği de kademeli olarak toparlandı.

Boğaz'dan 18-22 Haziran döneminde toplam 172 gemi geçerken günlük ortalama geçiş sayısı 34'e ulaştı. Böylece trafik, savaş öncesi seviyelerin yaklaşık yüzde 25'ine yükseldi.

Trump'ın açıklamaları

Fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artıran bir diğer unsur da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın nükleer programına yönelik üst düzey denetimleri kabul ettiğini açıklaması oldu.

Trump, bunun müzakerelere katkı sağlayacağını ifade ederken ayrıca petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü ve bunun küresel güvenliği artırdığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunların çözümüne yönelik yeni bir görüşme turu planlandığını açıkladı. Görüşmelerin yaz sonuna kadar yapılması bekleniyor.