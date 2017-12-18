Hyundai, Türkiye'de iki yeni model üretecek

18 Aralık 2017

Güney Koreli Hyundai'nin yanı sıra Posco ve Daewoo gibi uluslararası ortaklıkları olan Kibar Holding'in CEO'su Tamer Saka, Reuters'a ile yaptığı söyleşide otomotiv sektöründe yeni bir modelin üretimi için karar aşamasında olduklarını ve bunun çok büyük ihtimalle bir arazi aracı modeli (SUV) olacağını söyledi.

Saka, hali hazırda i10 ve i20 modellerini üreten fabrikada yeni bir modelin üretime alınıp alınmayacağı sorusuna, "Çalıştığımız alternatifler var. Yüzde 90'ın üzerinde SUV olacağını söyleyebilirim. Ama zamanlama daha kesin değil" yanıtını verdi.

Bunun için yeni bir tesis yatırımından ziyade, kapasite artışı yatırımı planladıklarını kaydeden Saka, kapasitenin 245 bin adetten yaklaşık 300 bine yükseleceğini; fabrikanın ağırlıklı olarak Avrupa pazarına üretim yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Saka, sonraki yatırım planları ile ilgili olarak da, "Hyundai i10 modelimizi 2020'de yeniliyoruz. Daha sonra muhtemelen 5 kapılı hatchback üretimine başlayacağız" dedi.

Saka, Hyundai'nin hangi SUV modelinin üretileceğini ise söylemedi. Hyundai şu anda Tucson ve Santa Fe adlı iki SUV modeli üretiyor. Kona adlı kompakt sınıf SUV model ise şu an satışta olduğu Güney Kore ve Avrupa pazarlarına ek olarak yeni pazarlara açılacak.

Hyundai gelecek yıl Kona'nın elektrik motorlu cinsini, 2020 yılına kadar bir büyük bir de küçük sınıf SUV modeli de üretime almayı planlıyor.

"Assan Hanil'de yurt dışı satın alma yapabiliriz"

Kibar Holding'in otomotiv tedarik sektöründeki iştiraki Assan Hanil'de de büyüme planları olduğunu kaydeden Saka, "Türkiye'de üretim yapan büyük bir otomotiv üreticisi ile anlaştık. Onlara fabrikalarının yanında yeni bir tesis kuracağız. Proje 2019 yılında başlayacak. Onlara üretim yapacak bir tesis olacak" dedi.

Kibar Grubu'nun Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığındaki otomotiv ana parça tedarik şirketi Assan Hanil Hyundai Assan'ın yanı sıra Ford Otosan, Isuzu, Honda gibi otomotiv üreticilerine de parça üretimi yapıyor. Şirket ayrıca THY Teknik ile uçak koltuğu imal ediyor.

Saka, Avrupalı üretici şirketlere satışlarını artıracak bir yurtdışı yatırım da yapabileceklerini ifade ederek, "Assan Hanil olarak yurtdışında da yatırım imkanlarına bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde Avrupalı OEM'lere de iş yapma kabiliyetini geliştirecek şekilde bir satın alma yapabiliriz" dedi.

"3-4 yıl içinde halka arz gerçekleşecek"

Halka arzın ise gündemlerindeki bir konu olduğunu kaydeden Saka, "Uzun süredir halka arz yapılacakmış gibi kendimizi hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemdeki projelerimizle o fırsat penceresinin üst üste geldiği noktaya bakacağız. 2018 sonu, 2019 başındaki dönem bizim için bir fırsat penceresi yaratabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki 3-4 yıllık periyotta mutlaka şirketlerimizde halka arz edilmiş olanlar olacak" dedi ve ekledi:

"Türkiye'de holdingler değerlemede ciddi bir iskonto görüyor. O nedenle halka arza holdingden değil, şirketlerden başlamayı daha rasyonel görüyorum."

Kaynak: Reuters