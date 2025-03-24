İBB operasyonunun yapıldığı gün döviz mevduatındaki artış belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturmasının başlatıldığı 19 Mart’ta döviz mevduatlarında 1,4 milyar dolarlık artış görüldü. Dolar kuru aynı gün yüzde 12 değer kaybıyla 42 lirayı zorlarken, günü yüzde 3,3 düşüşle 37,88 seviyesinde tamamlamıştı.
Siyaset alanında yaşanan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamasıyla gözaltına alındığı 19 Mart çarşamba günü döviz mevduatlarında artış gözlendi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; döviz mevduatları 1,4 milyar dolar artışla 206,4 milyar dolar seviyesine çıktı.
Dolar kuru 19 Mart’ta yüzde 12 değer kaybıyla 42 lirayı zorlarken, günü yüzde 3,3 düşüşle 37,88 seviyesinde tamamlamıştı.
Merkez devreye girdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) operasyonların ardından kurdaki dalgalanmaya karşı bir dizi tedbir açıklamıştı.
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) takvim dışı toplanmış ve gecelik vadede borç verme faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 46’ya yükseltmişti.
Banka ayrıca cuma günü 91 gün vadeye kadar likidite senetleri ihraç edileceğini duyurdu.