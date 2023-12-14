İDDMİB’ten sürdürülebilir üretim için yol haritası

Sürdürülebilir kalkınmayı merkeze alarak karbon nötr bir iş modeli sunmayı amaçlayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), sürdürülebilir üretim ve ihracat için yol haritası niteliğinde hazırladığı ‘Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörel Sürdürülebilirlik Eylem Kılavuzu’nu sektör temsilcileriyle ve ihracatçılarla paylaştı.

Sektörün verimli ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapı temin edebilmesi için karbon nötr bir iş modeli sunmasını ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmasını amaçlayan kılavuzla, 2030 yılına kadar karbon nötr olma hedefine ulaşabilmek için izlenecek adımlara dikkat çekildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe’nin de katıldığı etkinliğin ev sahipliğini, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve İDDMİB yönetim kurulu üyeleri üstlendi.

İhracatta ilk 10 vizyonu

Üretim ve ihracatın Türkiye ekonomisi için kritik önem taşıdığını belirten TİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, 100 yılda ihracatta büyük yol kat edildiğini ve Türkiye'nin küresel ihracattaki payını yüzde 1’in üzerine çıkardığını söyledi.

Bu yıl ihracatta 255 milyar doların aşılacağını kaydeden Gültepe "İkinci yüzyıla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile başladık. 12. Kalkınma Planı’nda 2028 için 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar hizmet ihracatı hedefleniyor. 2028’de küresel mal ihracatındaki payımızın yüzde 1,2’ye, hizmet ihracatından alacağımız payın ise yüzde 2’ye çıkarılması öngörülüyor. Konjonktürel gelişmelerin ihracatımıza olumlu ya da olumsuz yansımaları oluyor.

Bu yıl genel anlamda zor geçti. Demir ve çeliğin de aralarında bulunduğu 12 sektörümüzde bu yıl ciddi kan kaybı var. Ama biz olaya uzun vadeli bakıyoruz. Tüm oyun planlarımızı, stratejilerimizi uzun vadeli hedeflere göre kurguluyoruz" dedi. AB'nin Yeşil Mutabakat ile 2050’de karbon sıfır hedefine odaklandığını kaydeden Gültepe şunları söyledi:

Sınırda karbon düzenleme mekanizması başladı

"Pazardaki gücümüzü korumak ve artırmak için ihracatımızı Yeşil Mutabakat kriterlerine uyarlamamız gerekiyor. Yeşil Mutabakat’a uyumun yol haritası niteliğindeki eylem planımızı 2,5 yıl önce hazırladık. 27 sektörümüzden 15’i de eylem planlarını açıkladı. Demir ve Demir Dışı Metaller’in yol haritasının hazır olması önemli.

Çünkü demir ve çelikte AB’nin en büyük tedarikçilerinden biriyiz. 1 Ekim itibarı ile Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması demir ve çeliğin de aralarında bulunduğu beş sektör için yürürlüğe girdi. Şimdilik sadece raporlama yükümlülüğü var. Ama 2026’dan itibaren karbon vergisi ödeme zorunluluğu ile karşı karşıya kalacağız. Yeni mekanizmanın etkilerini demir-çelik gibi AB’ye yoğun ihracatı olan sektörlerimizde fazlasıyla hissedeceğiz.

Eğer gerekli hazırlıkları tamamlayamazsak 2026’dan itibaren her yıl yüzlerce milyon dolar karbon vergisi ödemek durumunda kalacağız. Oysa karbon vergisi olarak ödeyeceğimiz kaynağı sektörlerimizin yeşil dönüşümünün finansmanı için kullanabiliriz."

Sadece çevresel politikalarla olmaz

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, demir ve demir dışı metallerin birçok sektörde önemli bir girdi olduğunu, bu nedenle yeşil dönüşümün ve sürdürülebilirliğin sektör için oldukça önemli olduğunu söyledi. Tecdelioğlu, “Sektörümüz 2030 karbon nötr ekonomi olma amacı için kritik bir öneme sahip.

Sektörümüzün söz konusu çevre olduğunda somut adımlar atması gerekiyor. Sürdürülebilirliğin temin edilebilmesi için yalnızca çevresel politikaların yürütülmesi yeterli değil. Sektör şirketlerinin sosyal alanda da faaliyetler yürütmesi gerekiyor. Sektör şirketlerinin kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde bulunması da oldukça önemli.

Sektör bu bağlamda enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiye doğru hızlı bir geçişi, ikincil ham madde kullanımını, paydaşlarla proaktif iletişimi ve kurumsal bir bakış açısını sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine alıyor” diye konuştu.