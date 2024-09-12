IEA, 2024 petrol talebi büyüme tahminini düşürdü: Çin talebinde yavaşlama etkili

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2024 yılına ilişkin petrol talebi büyüme tahminini aşağı çekti. IEA, aylık petrol piyasası raporunda, 2024 yılı petrol talebi büyüme tahminini günlük 70 bin varil azaltarak 900 bin varil/gün seviyesine indirdi. Bu düşüş, küresel talep artışındaki zayıflamaya ve özellikle Çin'deki yavaşlamaya bağlandı.

IEA, Çin'in petrol talebindeki ani duraksamanın küresel piyasalar üzerinde derin bir etki yarattığını vurguladı. Ülkedeki uzun süredir devam eden emlak krizinin yanı sıra, elektrikli araç kullanımının artması, talepteki bu yavaşlamanın başlıca sebepleri olarak gösterildi. 2024 yılı boyunca Çin'in petrol talebinin sadece günlük 180 bin varil artması bekleniyor.

Özellikle endüstriyel ürünlerde, örneğin nafta ve gaz yağında, tüketim yavaşlamasının daha belirgin olduğu belirtildi. IEA, Çin'deki petrol talebi artışının planlanandan daha önce bir platoya ulaşabileceği tahminini de paylaştı.

Küresel Arz ve talep dengesizliği riski

IEA, 2025 yılı petrol talebi artış tahminini değiştirmeyerek günlük 954 bin varil olarak bıraktı. Ancak, OPEC+ üretici grubunun gönüllü üretim kesintilerini gevşetmesi durumunda 2024 yılında küresel petrol piyasasının aşırı arzla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Ajans, 2024 yılında küresel petrol talebinin günlük 103 milyon varil olmasını, 2025 yılında ise bu rakamın 103,9 milyon varil/gün seviyesine ulaşmasını bekliyor. Aynı dönemde küresel arzın ise 2024'te 104,9 milyon varil/gün olacağı tahmin ediliyor.

Rusya'nın petrol ihracatı azaldı

IEA, raporunda ayrıca Rusya'nın Ağustos ayında ham petrol ihracatının günlük 290 bin varil azalarak 7 milyon varil/gün seviyesine gerilediğini belirtti.