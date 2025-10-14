IEA, 2025 petrol talebi tahminini düşürdü: Arzda artış bekleniyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ekim ayı petrol piyasası raporunu yayımladı. Rapora göre, küresel petrol talebi 2025 yılında beklenenden daha yavaş artacak, buna karşın arz tarafında güçlü bir artış bekleniyor.

Ajans, 2025 yılı küresel petrol talebi büyüme tahminini günlük 737 bin varilden 710 bin varile düşürdü. Böylece 2025 yılı toplam talebinin günlük ortalama 103,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

2026 yılı için talep büyümesi tahmini günlük 699 bin varil seviyesinde sabit tutuldu.

IEA, 2026’da küresel petrol talebinin 104,5 milyon varile ulaşacağını öngörüyor.

Üçüncü çeyrekte talep 750 bin varil arttı

IEA verilerine göre, 2025 üçüncü çeyreğinde küresel petrol talebi günlük 750 bin varil artış kaydetti.

Eylül ayında ise küresel petrol arzı, bir önceki aya kıyasla günlük 760 bin varil yükseldi.

Rapor, OPEC+ ülkelerinin üretiminin eylülde günlük 1 milyon varil arttığını, buna karşın OPEC+ dışı arzın 230 bin varil azaldığını ortaya koydu.

Arz tahmini yükseldi

IEA, 2025 yılı küresel petrol arzı büyüme tahminini 2,7 milyon varilden 3 milyon varile, 2026 yılı tahminini ise 2,1 milyon varilden 2,4 milyon varile yükseltti. Buna göre, 2025 toplam petrol arzı 106,1 milyon varil, 2026’da ise 108,5 milyon varil seviyesine ulaşacak.

Ajans, OPEC+ dışı arz büyümesinin 2025’te günlük 1,6 milyon varil, 2026’da 1,2 milyon varil olmasını beklerken; OPEC+ ülkelerinde arz artışının 2025’te 1,4 milyon varil, 2026’da ise 1,2 milyon varil olacağını öngördü.

IEA: Arz fazlası riski yeniden yükseliyor

IEA raporunda, küresel arzın beklenenden hızlı toparlanmasının 2025’te arz fazlası riskini artırabileceği uyarısı yer aldı.

Ajans, özellikle ABD, Brezilya ve Kanada gibi üretici ülkelerdeki artışın petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceğine dikkat çekti.