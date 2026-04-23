IEA Başkanı Birol'dan kritik uyarı: Tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması nedeniyle günlük 13 milyon varil petrol arzının kaybedildiğini ve emtialarda ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade etti.

Küresel enerji piyasalarının tarihin en büyük enerji güvenliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Birol, durumun küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceği, enflasyonu artıracağı ve enerji kısıtlamalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Jet yakıtında kriz büyüyor

Jet yakıtı tedarikinde ciddi kriz yaşandığını vurgulayan IEA Başkanı, Avrupa'nın jet yakıtının yaklaşık yüzde 75'ini Ortadoğu'daki rafinerilerden sağladığını belirterek, bu akışın neredeyse sıfıra indiğini söyledi.

Avrupa'nın alternatif olarak ABD ve Nijerya'dan tedarik arayışında olduğunu ifade eden Birol, yeterli arz sağlanamaması halinde kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu çerçevede, Avrupa'da hava trafiğinin azaltılmasına yönelik önlemlerin dahi gündeme gelebileceğini dile getirdi.

Kömür kullanımı yeniden artabilir

Birol, mevcut krizin enerji dönüşümünü hızlandırabileceğini belirterek nükleer enerji, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynakların güçlü büyüme göstereceğini ifade etti. Elektrikli araçların da süreçten olumlu etkileneceğini öngören Birol buna karşılık özellikle Asya'da kömür kullanımında yeniden artış görülebileceğine dikkat çekti.