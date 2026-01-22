IEA Başkanı Birol'dan petrol fiyatları için çarpıcı tahmin!

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerini paylaştı.

CNBC-e'ye konuşan Birol, 2025'teki değerlendirmelerini hatırlatarak, "Petrol 2025'te yüzde 20'lik, doğalgaz da yüzde 25'lik düşüş yaşadı. Elektrik talebi arttığı için bakıra olan talebin artacağını tahmin etmiştik, o da yüzde 45 arttı" ifadelerini kullandı.

'Bu yıl da fiyatlar makul seviyelerde olacak'

Artan jeopolitik gerilime rağmen petrol fiyatlarının düştüğüne dikkat çeken Birol, "Çünkü arz fazlası var. Bu da fiyatları baskılayacak. Çok büyük bir jeopolitik gelişme olmazsa bu yıl da fiyatların makul seviyelerde olacağını düşünüyoruz. Türkiye gibi ülkeler için güzel bir haber" diye konuştu.

Birol, Türkiye'nin doğalgazda tek ülkeye bağımlılığı azaltarak kaynaklarını çeşitlendirdiğini, benzer bir fırsatın kritik minerallerde de bulunduğunu belirterek, "Bizde de önemli bir rezerv bulunduğu açıklandı. Bu işlenirse Türkiye bu konuda hem kendisi hem de dünya için alternatif sunabilir" dedi.

"Avrupa için büyük tehlike yok"

"Avrupa için enerjide risk görüyor musunuz?" sorusunu da yanıtlayan Birol, "Bu kış gerçekten soğuk. Rusya'nın gazı kesiliyor ama başka ülkelerden çok fazla gaz geliyor. Avrupa Rusya'dan alamadığı gazı başka ülkelerden ikame edebilir. Çok büyük bir tehlike yok" ifadelerini kullandı.



Davos Zirvesi'nde bu yıl enerji güvenliğinin öne çıktığını belirten Fatih Birol, "Enerji güvenliği Davos'ta hiç bu kadar gündemde olmamıştı. Jeopoliik gelişmeler karabasan gibi enerji sektörünün üzerinde. Şu anda olmasa bile önümüzdeki yıllarda ciddi bir risk olabilir" diye konuştu.