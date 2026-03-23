IEA duyurdu: 40'tan fazla enerji tesisi yerle bir oldu!

Orta Doğu'da savaş 4. haftasına girerken ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'ın enerji altyapısının yok edileceği tehdidinde bulundu. Trump'ın Tahran yönetimine verdiği 48 saatlik süre dolmak üzereyken İran da enerji tesislerinin vurulması halinde bölgedeki tüm ABD müttefeki ülkelerin enerji altyapılarının meşru hedef olacağını ilan etti.

40'tan fazla enerji tesisi yerle bir

İki taraf da enerji şokuna neden olan kritik tesisleri hedef alırken, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol Orta Doğu'da dokuz ülkedeki 40'tan fazla enerji tesisinin savaş nedeniyle "ciddi veya çok ciddi" hasar gördüğünü açıkladı. Birol bu zararın çatışma sona erdikten sonra da küresel tedarik zincirlerindeki aksamaları uzatabileceğini söyledi.

1970 ve 2022 krizinin toplamına eşit

Halihazırda çatışmalar petrol ve gaz fiyatlarını rekor seviyelere taşırken Birol, mevcut durumun 1970'lerdeki iki büyük petrol krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra yaşanan 2022 doğal gaz krizinin toplamına eşdeğer olduğunu söyledi, "Sadece petrol ve doğalgaz değil, petrokimya, gübre, kükürt, helyum gibi küresel ekonominin hayati damarlarından bazıları da sekteye uğradı ve bu durum küresel ekonomi için ciddi sonuçlar doğuracak" dedi.

Çin'in ihracat kısıtlamaları

Birol, bölgeden gelen ham petrole bağımlı olan Asya'nın bu krizin ön saflarında yer aldığını, yakıt ihracatını kısıtlama kararı alan Çin'in de tüm dünyayla birlikte enerji kriziyle yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Her ülke öncelikle kendi iç çıkarlarını gözeteceğini belirten Birol, "Ancak böyle bir durumda, gerekçe olmaksızın ciddi ihracat kısıtlamaları getirmek, uluslararası toplumdan olumlu puan kazandırma" dedi.

Rekor rezerv piyasaya salındı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), mart başında savaşın neden olduğu arz şoklarını hafifletmek ve fiyat artışlarını kontrol altına almak için stratejik petrol rezervlerinden 400 milyon varil petrolün piyasaya salınacağını duyurmuştu. Birol, savaşın uzaması durumunda ek petrol rezervlerinin de piyasaya sürülebileceğini söyledi. Ancak Hürmüz'deki trafiğin durma noktasına geldiğini belirten Birol, yakıt tedarikindeki aksamalara tek kalıcı çözümün boğazın yeniden açılması olduğunu vurguladı.