İHBİR'den kuraklık ve fiyatlarla ilgili spekülasyon uyarısı

Fikret ÇENGEL

2023 hedeflerini açıklayan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, yüzde 30’luk bir artışla 15 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklandıklarını belirtti. Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş ise kuraklık ile ilgili spekülasyon yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Ramazan öncesi oluşabilecek fiyat spekülasyonlarına karşı uyarıda bulunan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş, “Son günlerde kuraklık ve buna bağlı olarak fiyatların artacağı söylemleri gündeme geliyor. Fakat şuanda mevsim iyi gidiyor, depolar dolu. Bu konuda bir spekülasyona girilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

2023 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı

İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katıldığı toplantıda; 2022’de yapılan faaliyetler, 2023 hedefleri ve yeni yol haritası paylaşıldı.

"Arzda sorunumuz yok" İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, Türkiye’de mevsimsel kuraklık yaşandığını ve herhangi bir ürünün bu durumdan şimdilik zarar görmediğini belirtti. Başkan Yardımcısı Şemsettin Memiş ise, “Arz noktasında herhangi bir sorunumuz yok.

20 milyon tonun üzerinde buğday stoku var

TMO dahil olmak üzere, lisanslı depoculuk sistemimiz üretici ve tüccarlar dahil hububatta, tahılda ve bakliyat ürünlerinde stoklarımızda yeterince ürün var. Şu anda stoklarda toplam 20 milyon tonun üzerinde buğday stoku var. Aslında ilk olarak ekim ayında yapılan, buğday ekimiyle ilgili ilk ihtiyaç olan yağışlar belirli bir miktarda alındı.

Dolayısıyla buğdayın ihtiyacı olan yağış sağlandı. Fakat, tabii ki devamında ürünün de gelişebilmesi için yağışa ihtiyaç var. Önümüzde şubat, mart, nisan ayları var. O zamana kadar da inşallah beklediğimiz yağmur ve kar yağar. Kamuoyunda kuraklık var algısı oluşturularak fiyatlarda spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor” İfadelerini kullandı.

Fiyat yükselişleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durdu

Fiyatlar düşmeye başladı Hububat ve bakliyat tarafında fiyatların şu an gayet makul sevilerde olduğunu belirten Memiş, “Fiyat yükselişleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de durdu. Şu an artıştan ziyade, kısmi fiyat indirimlerine gidiliyor.

İndirimler yavaş yavaş piyasaya yansımaya başladı. Ramazan ayının da yaklaşmasıyla hem iç piyasada hem de ihracat tarafında hareketlilik bekliyoruz. Arz sıkıntısı ya da bir talep sıkıntısı şu anda söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Türk dizilerinde yerli ürün tanıtımı

Navlun fiyatları, ekipman desteği ve finansal destek ile 2023 yılında ihracatın 15 milyar dolarlık seviyeye gelebileceğinin altını çizen Kazım Taycı ise, fuarlar, satın alma heyetleri, yurt dışında yayınlanan Türk dizilerinde yerli ürün tanıtımı, yaşanan mevzuatsal sıkıntılar ve problemlerin çözümleriyle ilgili adımlar atarak Türkiye’nin 100’üncü yılında ihracatta rekorlar kırabileceklerini belirtti.

Kurun, uzun zamandan beri sabit olmasının ve TL maliyetlerindeki artışın ciddi sorun teşkil ettiğini ifade eden Taycı, “Maliyetlerin kurtarılabilmesi için kurların enflasyon oranında artması gerekiyor.” dedi.

Bu yıl 40’ın üzerinde firmayla katılıyoruz

40’ın üzerinde firmayla katılıyoruz İHBİR’in katkısı 3.3 milyar dolar oldu İHBİR’in organize ettiği fuarlar dahil olmak üzere; 2022 yılında 12 fuara katıldıklarını belirten Taycı, “Bu fuarlarda en önemli farklılığımız, bizden önceki dönemlere oranla minimum iki katı üyemizle birlikte katıldık. 2022 yılının başında yaklaşık 7-8 kişilik bir üyeyle katılım sağlanan Moskova Fuarı’na, bu yıl 40’ın üzerinde firmayla katılıyoruz.

5 Şubat 2023 itibarıyla başlayacak Prodexpo Moskova Fuarı, aynı zamanda 2023 yılının da ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, 20- 24 Şubat arasında Dubai’de Gulfood fuarına da İHBİR üyesi olan 60’tan fazla firmamızla katılım sağlayacağız” dedi.

Lojistik ve tedarikte ciddi sıkıntılar yaşandı

Geçen yılın ilk yarısında özellikle lojistik ve tedarikte ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Taycı; İkinci yarı itibarıyla navlun fiyatları, muhtelif üretim, tedarik zorluklarının etkisiyle ihracatı azalan yakın coğrafyadaki birçok ülkenin yönünü Türkiye’ye çevirdiğini ve bunun da bir fırsat olduğunu belirtti.

Avantaj ve dezavantajın birlikte yaşandığı bir yılı geride bıraktıklarını kaydeden Taycı, Avrupa ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve ABD’ye olan ihracatta önemli artışların yaşandığını ifade etti.

3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

Taycı, 2021 yılının 9 milyar 140 milyon dolarlık ihracat ile tamamlandığını, 2022 yılında bu rakamın yüzde 25,4 artışla 11,5 milyar dolara ulaştığını; İHBİR tarafında ise yüzde 22,4 oranında artış ile 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Tahıl koridoru fırsat oldu 2022 yılının zor bir yıl olduğunu, pandemiyle başlayan küresel gıda krizinin iki kritik tarım ülkesi olan Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da derinleştiğini açıklayan Taycı; “Özellikle tedarik zincirlerindeki bozulma, maliyet artışları, küresel enflasyonun etkisiyle artan fiyatlar da sektörü zora soktu.

Ukrayna’nın tahıl ürünlerinin dünyaya açılan köprüsü

Türk hububat sektörü, küresel kriz yaşanırken iç talebi karşılamakla birlikte ihracatta yukarı yönlü ivmesini 2022 yılı boyunca devam ettirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diplomatlarımızın yapmış olduğu girişimlerle açılan Tahıl Koridoru sayesinde; Ukrayna’nın tahıl ve hububat ürünlerinin dünyaya açılan köprüsü vaziyetinde çok önemli bir göreve, bir misyona girdik.

Bu hem Türkiye adına hem de dünyada insanlık adına çok önemli bir işti. Türkiye burada dünyaya öncülük yaptı. 2022 yılı itibarıyla 15 milyon tonun üzerinde tahıl ve hububat ürünleri, bu koridor üzerinden dünya pazarlarına arz edildi.” diye konuştu.

Beklentiler karşılanırsa rekor gelir

Dünya genelinde uzun süreden beri bahsedilen bir resesyon olduğunu, buna rağmen ihracat yaptıkları ürünlerde genel dünya pazarlarında iştahın kesilmediğini ifade eden Taycı, “2022 yılında yaşamış olduğumuz bazı olumsuzluklarla da karşı karşıya kaldık.

Örneğin; şu anda ham maddeyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Lojistik tarafında yaşanan sıkıntı tekrar normale dönüştü. Otoriteden beklediğimiz finansa erişim, navlun fiyatları ve ekipman desteği de alabilirsek yüzde 30’luk bir büyümeyle 11,5 milyar dolarlık gerçekleşen rakamlarımızı, 15 milyar dolar bandına çekebileceğimize inanıyoruz. Bununla da ilgili yine tekrar yurt içinde ve yurt dışında; üreticiyle dağıtıcı ve müşteriyi bir araya getirebileceğimiz bir sürü organizasyon planlıyoruz” dedi.

Cironun yüzde 80’ini şirketleri yüzde 20’si yapıyor

İHBİR’de cironun yüzde 80’lik hacmini, üye sayısının yüzde 20’lik bölümünün gerçekleştirdiğini söyleyen Kazım Taycı, “Yüzde 20’lik dilimdeki firmalar oldukça büyük hacimli, kamuoyunun tanıdığı firmalar.

Ama yüzde 20’lik ciroyu oluşturan, yüzde 80’lik üyelerimiz içerisinde de çok muhteşem üretimleri olan fakat, yurt dışına tam olarak nasıl mal satacağını bilemeyen birçok üyemiz var.

Bu üyelerimizi kendimize hedef belirledik. 2022 yılında bu KOBİ ölçeğindeki firmalara, mevcut devlet teşviklerini, fuar teşviklerini anlatarak, bunlardan faydalandırarak yurt dışında götürebildiğimiz kadar önemli fuarlara dahil ettik. 2023 yılında yine hedefimiz, bugüne kadar bu faaliyetlere hiç katılmamış minimum 200 firmayı da bu aktivitelerin içerisine dahil etmek, onları yurt dışıyla tanıştırmak" dedi.