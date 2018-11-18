18 Kasım 2018

Türkiye, 2023 yılında ihracatçı sayısını 120 bine çıkarmayı, dünya ihracatından da yüzde 1.5 pay almayı hedefliyor. Bu hedeflere ulaşmak için Ege İhracatçı Birlikleri ve BASİFED (Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu) işbirliğinde kurulan İhracat Akademisi ilk mezunlarını verdi.

İhracat Akademisi’nin 5 haftalık ilk kuruna katılan 30 kişiye sertifikaları Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen törenle verildi.

Sertifika töreninde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatın ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olduğunu, hedeflerinin ihracatçı sayısını arttırmak olduğunu bu amaçla İhracat Akademisi Projesini BASİFED ile birlikte hayata geçirdiklerini, bundan sonraki süreçte İhracat Akademisi’ne yeni dönemlerle devam edeceklerini, amaçlarının her fabrikanın üretiminin en az yüzde 50’sini ihraç ettiği bir ekosistemi oluşturmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Şirketlere ihracat odaklı bir vizyon kazandırma amacıyla Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu ve Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığıyla “İhracat Akademisi Eğitim Programı”nı hayata geçirdiklerini belirten BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, EİB-BASİFED işbirliğinin önümüzdeki dönemde devam edeceğini, hedeflerinin KOBİ’lere ihracat konusunda gerekli donanımı kazandırmak olduğu söyledi.

İhracat Akademisine katılan isimler, konusunda uzman isimlerden; “Nasıl ihracatçı olunur?, Hedef Pazar Araştırması, İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve İŞKUR Destekleri, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Dış Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri, Ödeme ve Teslim Şekilleri, E-Ticaret Uygulamaları, Mikro İhracat ve Lojistik ve İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon Eğitimi ana başlıklarında 5 hafta 10 günlük eğitim aldı.

Türk ihracatının iki duayen ismi, Ege İhracatçı Birlikleri Geçmiş Dönem Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürük ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko’da ihracat deneyimlerini İhracat Akademisi katılımcılarıyla paylaştı.