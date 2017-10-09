İhracat beklentisi 4. çeyrekte geriledi

09 Ekim 2017

İhracat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 4. çeyreğinde, 2017 yılının 3. çeyreğine göre 2,8 puan azaldı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının 3. çeyreğinde 126,5 olan Endeks, 2017 yılının 4. çeyreğinde 123,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017 yılının 4. çeyreğinde, 2017 yılı 3. çeyreğine göre, İhracat Beklenti Endeksine dahil edilen sorulardan gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisinin ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyinin Endeksi azalış yönünde etkilediği, gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişi beklentisinin ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyinin ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir. Bununla birlikte, Endekse dahil edilen tüm soruların yayılma endekslerinin bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanlarda seyrettiği görülmektedir. Bu etkilerin sonucunda, İhracat Beklenti Endeksi 2017 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 14 puan artmıştır."

İthalat beklentisi arttı

İthalat Beklenti Endeksi, 2017 yılının 4. çeyreğinde, 3. çeyreğe göre 6,5 puan arttı. Yılın 3. çeyreğinde 106,3 olan Endeks, son çeyrekte 112,8 seviyesinde gerçekleşti.

"2017 yılının 4. çeyreğinde, 2017 yılı 3. çeyreğine göre, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun Endeksi azalış yönünde etkilediği gelecek 3 aydaki ithalat beklentisi, birim ithalat fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin soruların ise Endeksi artış yönünde etkilediği gözlenmektedir" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Diğer taraftan, İthalat Beklenti Endeksini oluşturan sorulardan son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun ve mevcut ithalat sipariş düzeyine ilişkin sorunun yayılma endeksi bir yıl öncesinin aynı dönemine göre daha yüksek puanda seyrederken, gelecek 3 aydaki ithalat beklentisine ilişkin sorunun yayılma endeksi aynı düzeyde kalmıştır. Gelecek 3 aya ilişkin birim ithalat fiyatı beklentisine ilişkin endeks ise daha düşük puanda seyretmektedir. Bu etkilerin sonucunda, İthalat Beklenti Endeksi 2017 yılının 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,7 puan artmıştır."