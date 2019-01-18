İhracat daha 'eğlenceli' olacak!

18 Ocak 2019

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatı herkese öğretmek ve özendirmek için önemli bir girişim başlattı. Gençlerden yeni girişimcilere ve KOBİ’lere kadar ihracatta ilk adım seferberliği “İhracat Oyun Yazılımı” ile hem öğretici hem de eğlendirici bir formata dönüşecek.

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu sayede, bugün ve yarının potansiyel ihracatçılarına, sahaya inmeden karşılaşabilecekleri konular hakkında farklı bir formatta bilgi de aktarmış olacağız” dedi.

Global oyun pazarının 140 milyar dolara yaklaştığına işaret eden TİM Başkanı İsmail Gülle, şöyle konuştu: “Oyun satışı, konsolu, filmi, lisansı, hediyelik eşyaları derken, ortaya çıkan ürün sadece bir oyun olmanın çok ötesine geçti, başlı başına ticari bir ekosistem yarattı. Biz oyun satışları ile başlayan yurtdışı pazarlama faaliyetlerimizi, farklı kanallardan zenginleştirmek, en büyük hedeflerimiz arasında olmalı. Bu sayede hizmet ihracatımız, farklı hizmet kategorilerini ve mal ihracatımızı da olumlu etkilemeli.”

Hizmet sektörünün dünyada öne çıkan önemli bir ihracat kalemi olduğunu vurgulayan Başkan Gülle, “Verilere baktığımızda 2017 yılında mal ticareti 17 trilyon dolara ulaştı. Bu rakam 10 yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 10 daha fazla. Bir başka ifadeyle küresel mal ticareti son yıllarda 15-18 trilyon dolar bandını bir türlü aşamadı. Ancak hizmet sektörü, 10 yılda % 40’a yakın bir büyüme kaydederek 2017’de 5 trilyon doları aşmayı başardı. Bu hacimde oyun sektörü çok önemli bir yer tutuyor” diye konuştu