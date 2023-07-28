İhracat hedefi 30 milyar doları aşmak

Haziran ayındaki düşüşte 9 günlük bayram tatili etkili oldu. Demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörleri bayram sürecinden olumsuz etkilenerek düşüş gösterdi.

Demir ve demir dışı metaller sektörü haziran ayında yüzde 18,8’lik düşüşle 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 42,1’lik azalışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Demir ve demir dışı metaller ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 6,1 pay alırken, çelik ise yüzde 7,3’lük paya sahip oldu. İki sektör, yaşadığı düşüşlere rağmen aldığı payı büyüterek Türkiye’nin haziran ayı ihracatının yüzde 13,4’lük kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) de haziran ayında benzer düşüşler gösterdi. Demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5’lik azalışla 64 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 46,4’lük düşüşle 143 milyon dolar oldu.

Hareketlilik rakamlara da yansıyacak

Özellikle demir-çelik sektöründe küresel talepteki daralmadan kaynaklı düşüşlerin olumsuz etkisinin devam ettiğini kaydeden ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle haziran ayında istedikleri performansı yansıtamadıklarını belirtti. ABD ekonomisinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesinin yanı sıra, ASEAN bölgesinde de turizmde canlanma beklenildiğini ifade eden Tosyalı, “Orta vadede inşaat projelerinin artması ve buna bağlı olarak talebin de canlanması bekleniyor.

Yılın ikinci yarısının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Talepteki kıpırdama ile birlikte Türkiye geneli demir çelik sektöründe yılsonunda 30 milyar dolarlık ihracatı yakalamaya ve hatta üzerine çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz, yaşadığımız her türlü zorluğa rağmen Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir ihracatla ülkemize katkı sunmak” diye konuştu.