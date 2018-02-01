İhracat, ocak ayında 12.2 milyar dolar

01 Şubat 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2018 yılının ilk ihracat rakamlarını, ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü temsilcilerinden Toyota'nın Sakarya Fabrikası'nda açıkladı.

Türkiye'nin ocak ayı ihracatı 12 milyar 198 milyon dolar oldu. TİM verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.3 artış gösterdi.

Böylece 2018 Ocak ayı, ihracat tarihindeki en yüksek üçüncü ocak ayı oldu.

Son 12 aylık ihracat da yüzde 10,1 artarak 158 milyar 4 milyon dolara ulaşırken, miktar bazında ihracat ise ocakta yüzde 9,8 yükselişle 9,7 milyon tona çıktı.

TİM Başkanı Büyükekşi, "12 aylık ihracatımız 158 milyar doları aştı. 1-2 ay içerisinde 160 milyar dolar barajını da aşacağız, yıl sonunda 170 milyar doların üzerine çıkacağız" dedi.