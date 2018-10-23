İhracat rekora doğru yol alıyor
17 Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat 164 milyar doları buldu. İhracat yıl sonuna kadar bu performansını korursa, 165 milyar doların üzerine çıkarak yeni bir rekor seviyesini yakalayacak. Dünya Gazetesi'nden Hüseyin GÖKÇE'nin haberi...
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