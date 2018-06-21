İhracata bayram freni

21 Haziran 2018

HÜSEYİN GÖKÇE

İhracat, 1-18 Haziran arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.2 azalarak 6 milyar 899 milyon dolara geriledi. Yılbaşından bu yana geçen 139 iş gününde ise ihracat yüzde 11.7 artarak 74 milyar 489 milyon dolara çıktı. İhracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe de ihracat yüzde 4.3 azalarak 1 milyar 384 milyon dolara geriledi.

İhracat kur artışının getirdiği fiyat avantajına rağmen, Ramazan Bayramı’nın da etkisiyle geçen yılın aynı dönemindeki seviyesini yakalayamadı. İTKİB’in günlük ihracat verilerine göre 1-18 Haziran döneminde ihracat, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4.2 azalarak 7 milyar 202 milyon dolardan, 6 milyar 899 milyon dolara geriledi. Tarım ihracatı bu dönemde yüzde 10.5 azalarak 983.6 milyon dolardan, 880 milyon dolara geriledi. Tarımın toplam ihracat içindeki payı ise yüzde 12.8 oldu.

Otomotiv ihracatı 15 milyar doları aştı

2017 yılı 1 Ocak-18 Haziran arasındaki 142 iş gününde 66 milyar 682 milyon dolar olan ihracat, bu yılın aynı dönemindeki 139 iş gününde yüzde 11.7 artarak 66 milyar 682 milyon dolardan, 74 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv ihracatı bu dönemde yüzde 14.8 gibi yüksek oranlı artarak 13 milyar 304 milyon dolardan, 15 milyar 278 milyon dolara yükseldi. Toplam sanayi ihracatı yüzde 14.4 artarak 48 milyar 471 milyon dolara, tarım ihracatı yüzde 8.9 artarak 10 milyar 291 milyon dolara çıktı. Madencilik ihracatı ise yüzde 0.1 azalarak 2 milyar 130 milyon dolara indi.

Sanayi ve tarımsal üründe azalma, kimya ve madende artış var

Sanayi sektörünün ihracatı 1-18 Haziran döneminde yüzde 3.5 azalarak 5 milyar 999 milyon dolarda, 5 milyar 790 bin dolara geriledi. Bunun alt dallarından tarıma dayalı işlenmiş ürünler ihracatı yüzde 8.5 azalarak 524.1 milyon dolara, sanayi maddeleri ihracatı yüzde 3.9 azalarak 4 milyar 494 milyon dolara inerken, kimyevi maddeler ve mamul ihracatı yüzde 3.1 artarak 772.4 milyon dolara indi. Madencilik sektöründe ise ihracat yüzde 4.2 artarak 228.2 milyon dolara çıktı.